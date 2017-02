Einbruch bei Alanis Morissette: Zwei-Millionen-Dollar-Beute

Der kanadischen Sängerin Alanis Morissette sind laut einem Medienbericht bei einem Einbruch Schmuckstücke und andere Wertgegenstände im Wert von zwei Millionen Dollar entwendet worden.

Die Einbrecher seien in das Haus in Brentwood, einem noblen Viertel in Los Angeles, eingedrungen, als die Sängerin nicht zu Hause gewesen sei, berichtete die Promi-Website „TMZ“ am Dienstag.

Michelle Siu / PA / picturedesk.com

Sie hätten die Wertgegenstände mit einem Gesamtwert von zwei Millionen Dollar (1,88 Millionen Euro) aus einem Tresor geholt. Die Polizei bestätigte zunächst lediglich einen Schmuckdiebstahl in Brentwood, ohne den Namen der Sängerin zu nennen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Morissette Ärger in Vermögensdingen hat. Vor knapp zwei Wochen hatte ihr früherer Manager Jonathan Todd Schwartz vor Gericht zugegeben, sich rund 4,8 Millionen Dollar von den Konten der Rocksängerin genommen zu haben. Morissette hatte ihren Ex-Manager im vergangenen Mai verklagt. Nach ihren Angaben kostete er sie durch den Betrug und schlechtes Management insgesamt rund 15 Millionen Dollar. Schwartz droht nun eine mehrjährige Haftstrafe.

Morissettes Vermögen wurde jüngst von mehreren Medien auf 45 Millionen Dollar geschätzt. Die Sängerin hatte insbesondere mit ihrem Album „Jagged Little Pill“ aus dem Jahr 1995 einige Hits wie „Ironic“ und „You Oughta Know“ gelandet. Für das Album bekam sie im Alter von nur 21 Jahren einen Grammy Award. (AFP/CC)