„Star Wars“: Das ist der neue R2-D2

Für den Roboter R2-D2 in der kommenden „Star Wars“-Folge „Episode VIII - The Last Jedi“ ist ein neuer Darsteller an Bord.

Der schottische Stuntman und Schauspieler Jimmy Vee tritt die Nachfolge des im vorigen August mit 81 Jahren gestorbenen Briten Kenny Baker an. Der nur 1,10 Meter große Baker war seit dem Original-Film von 1977 als R2-D2 durch alle Folgen der „Star Wars“-Reihe gerollt.

In „Das Erwachen der Macht“ (2015) hatte Vee schon ausgeholfen, wie „Variety“ berichtet. Der ebenfalls nur 1,10 Meter große Darsteller freut sich auf die Rolle. „Es war eine große Freude, an der Seite des legendären Kenny Baker zu arbeiten“, teilte er über seine Produktionsfirma mit. Baker habe ihm alle „Tricks“ gezeigt. „Star Wars: The Last Jedi“ kommt Mitte Dezember in die Kinos. (APA/dpa/CC)