Hitradio Ö3

„Musik Sein“: Wincent Weiss unplugged

Mit „Musik Sein“ hat der deutsche Sänger Wincent Weiss eine musikalische Hymne auf die Liebe geschrieben - und einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Hits des letzten Jahres gelandet. Bei seinem Besuch im Ö3-Studio hat er den emotionalen Song live performt.

Debütalbum erscheint im April

Auch die aktuelle Single „Feuerwerk“ feiert die besonderen Augenblicke, denen wir eigentlich jeden Tag und zu jeder Zeit begegnen können. Wenn wir nicht auf Morgen warten, sondern offen sind für die vielen „Feuerwerk“-Momente und Emotionen des Lebens. Wincents Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“ erscheint am 14 April.

Wincent Weiss im Ö3-Wecker-Talk

Live in Österreich

Wer Mr. Weiss einmal live auf der Bühne sehen will, hat dazu im Frühling Gelegenheit: Am 4. April im Linzer Posthof und am 5. April im Chaya Fuera in Wien.

Da müsste Musik sein!

Wir haben Wincent gemeinsam mit Robert Kratky ein kleines Quiz spielen lassen: Dazu haben wir unseren Hörern Musik auf Kopfhörern vorgespielt, die sie dann mitsingen mussten - sind die Charthits dann immer noch zu erkennen?





Robert Kratky spiel mit Wincent Weiss „Klartext“

Hier gibt es die Auflösung





„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 16. Februar 2017 (CC)