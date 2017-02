Das erste serienmäßige Flugauto kommt

Diese Woche hat die holländische Firma PAL-V offiziell den Verkauf ihrer fliegenden Autos, der PAL-V Liberty Pioneer und der Liberty Sport begonnen. Das erste serienproduzierte fliegende Auto weltweit wird somit Realität.

Schon seit vielen Jahren tüftelt die Firma PAL-V an einem Flugauto. Die ersten Tests vor 5 Jahren wurden erfolgreich absolviert und jetzt wurden die nötigen Zulassungen erteilt. Der Serienbau soll schon bald beginnen. Laut Markus Hess von PAL-V gibt es bereits 20 Bestellungen und die sollen Ende 2018 ausgeliefert werden.

Wer den Liberty bewegen will, braucht neben einem Autoführerschein auch eine Fluglizenz und gut 499.000 Euro für den Kaufpreis der sogenannte Pioneer Edition. Hierbei handelt es sich um eine stark personalisierte Luxusversion. Wer glaubt mit dem Flugauto aus dem Stau zu fliegen, wir leider enttäuscht. Erstens gibt es in Europa einen Flugplatzzwang, d.h. es darf nur von einem offiziellen Flugfeld abheben und das Flugauto kann auch nicht senkrecht starten, sondern braucht den Anlauf einer Startbahn, die 180 Meter lang und 30 Meter breit sein muss. Eine Landung ist hingegen auf dem Punkt möglich. In der Luft erreicht das Flugauto eine Reisegeschwindigkeit von rund 140 km/h, in der Spitze sind 180 km/h möglich. Die maximale Flughöhe beträgt gut 3,5 Kilometer, der Radius bis zu 500 Kilometer. Auf der Straße erreicht der sportlich Flitzer ein Maximaltempo von 160 km/h und hat eine Reichweite von 1300 km. (SC)

