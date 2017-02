Martin Huber / picturedesk.com

Bienen „hupen“ bei Zusammenstoß

Ein Kuriosum, dass für Aufsehen sorgt. Wissenschaftler haben nun die Antwort auf die Frage gefunden, wie sich Bienen bei einem Zusammenstoß untereinander verhalten.

Wie Forscher an der Nottingham Trent University in Großbritannien herausgefunden haben, „hupen“ Bienen, wenn diese in andere hineinlaufen, was ein Ausdruck von Überraschung sein könnte. Durch das Vibrieren ihrer Flügelmuskel erzeugen sie dieses „Hup-Geräusch“. Bereits in den 1950er Jahren hatten Wissenschaftler ein solches Geräusch wahrgenommen, dieses allerdings für einen Ruflaut beim Essenaustausch gehalten. Später wurde es wissenschaftlich als „Stopp-Signal“ bewertet, um andere Bienen vor Gefahren zu warnen. Doch nun haben Wissenschaftler dieses Verhalten erneut untersucht und sind zur neuen Erkenntnis übers „Hupen“ gekommen, wie das Magazin „News Scientist“ berichtet.

Die „Hup-Geräusche“, also das Vibrieren der Flügelmuskel, sind für das menschliche Ohr nicht hörbar. Erst durch einen Beschleunigungsmesser, der an die Wabe des Bienennestes angebracht werden muss, kann man diese einzigartigen Geräusche hören.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 16. Februar 2017 (TF)