Diese Sneakers sind 2017 angesagt

Egal wie alt du bist, ob Mann oder Frau oder für welchen Anlass du diesen Frühling neue Schuhe brauchst: Mit Sneakers liegst du immer richtig.

Auch diesen Frühling sind Sneakers das alles dominierende Schuhmodell in den Geschäften. - Hast du schon? Keine Sorge, diesen Frühling gibt es neue Trends:

Sneakers mit Plateausohle

EIn Thema, das Sneakers-Experte Florian Kamplmühler vom 6th Floor im Kaufhaus Steffl in Wien ganz stark sieht. Dabei wird ein klassisches Sneakers-Modell genommen und eine bis zu 5 cm dicke Plateau-Sohle daran geklebt. Das Vorreiter-Modell kommt von Puma, der Creeper by Rihanna.

Ein Beitrag geteilt von NIKE ADIDAS VANS ASICS (@labelsneakers) am 16. Feb 2017 um 19:18 Uhr

Übrigens nicht zu verwechseln mit den Wedges, den Keilabsatz-Turnschuhen, die vor ein paar Jahren so in waren, die sind mittlerweile ein No Go!

Retro-Hallenturnschuhe

Die Klassiker mit der hellbraunen/honigfarbenen Sohle sind zurück. Vom Prinzip her ist der Hallenturnschuh sehr simpel, oft mit einer Rauhlederoberfläche und dazu die flache hellbraune Sohle.

Turnschuhe ohne Schnürung

Diese Sneakers tragen sich wie Socken, in die man einfach nur hineinfschlüpfen muss.

Ein Beitrag geteilt von Poppy and Stella (@poppyandstella) am 10. Mär 2016 um 9:01 Uhr





Vorbei: Der Weiß-Trend der letzten Jahre

Der Hype um die weißen Turnschuhe geht heuer zu Ende. Statt dessen sind blaue, olivgrüne und pastellfarbene Sneakers angesagt.

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 18. Februar 2017 (RN)