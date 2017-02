Google-Chef antwortet auf Bewerbung von 7-Jähriger

„Lieber Google Boss“: Mit diesen Worten beginnt das Schreiben, mit dem sich ein erst sieben Jahre altes Mädchen bei Google beworben hat.

Chloe Bridgewater aus dem englischen Hereford weiß ganz genau, was sie will: Später einmal bei Google arbeiten. Warum? Weil ihr Vater ihr erzählt hat, dass die Mitarbeiter dort rutschen und Go-Kart fahren dürfen. Außerdem mag sie Computer und besitzt bereits ein Tablet und einen ferngesteuerten Roboter, schreibt die Kleine in ihrer Bewerbung.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc