Pokemon Company

„Pokemon Go“: Update mit 80 neuen Monstern

Ist schon wieder Sommer 2016? Das Kult-Handygame hat in den letzten kalten Monaten stark an Spielern eingebüßt. Doch mit steigenden Temperaturen werden wieder neue Spieler angelockt. Ein neues Update bringt mehr Monster, neue Beeren und verbesserte Spielmechianik. Das Update hier im Überblick.

Mehr Monster...

80 neu Pokemon tauchen ab sofort am Radar auf. Dazu gehören Pokemon, die zuerst in der Johto-Region in den Videospielen „Pokemon Gold“ und „Pokemon Silber“ entdeckt wurden, darunter Endivie, Feurigel und Karnimani.

Neue Wurftechnik und Beeren

Darüber hinaus wurde am Grundprinzip des Spiels gefeilt. So kann man sich bei Pokestops zwei weitere Beerentypen holen. Die bisherigen „Himmihbeeren“ dienen nach wie vor zum Zähmen wilder Pokemon; die neuen „Nanabbeeren“ verlangsamen die Ausweichmanöver eines Monsters und die „Sananabeere“ verdoppelt die Anzahl der Bonbons, mit denen das Spiel einen erfolgreichen Fang belohnt. Hat man ein Pokemon mit einer Beere gefüttert, wird das im Fangbildschirm unter dem Monsternamen angezeigt.

Neue Outfits

Die virtuelle Fashionweek für Pokemontrainer wird ebenfalls mit dem neuen Update eröffnet. Es gibt neue Hüte, Shirts, Hosen & Accessoires.

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 18. Februar 2017 (SC)