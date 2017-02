Evan Vucci / AP / picturedesk.com

Schweden macht sich nach Terroranspielung über Trump lustig

US-Präsident Donald Trump übt sich als „Fake News“-Produzent. Bei einer Kundgebung in Florida hat Trump am Samstagabend unter Verweis auf Anschlagsziele wie Brüssel und Paris sowie etwas, „was gestern Abend in Schweden passiert ist“, für seine restriktive Einwanderungspolitik geworben.

Das Kontroverse an seiner Aussage ist jedoch, dass an eben besagten Tag keine Teorrorattacke in Schweden gegeben hat. „Schweden, würdet Ihr das glauben?“, hat Trump gerufen. „Sie haben große Zahlen aufgenommen, und jetzt haben sie Probleme, die sie nie für möglich gehalten haben.“ Zu Beginn seiner Rede, in der sich der Präsident auch wieder die aus seiner Sicht unehrlichen Medien vorknöpfte, hatte Trump versichert: „Wir sind hier, um die Wahrheit zu sprechen, die ganze Wahrheit, und nichts als die Wahrheit.“ Mehr hat es nicht gebraucht. Medien und Twitter-Nutzer in Schweden haben erstaunt und mit bissigen Kommentaren auf diese fälschliche Aussage reagiert.

Die Zeitung „Aftonbladet“ setzte eine Nachricht in englischer Sprache auf ihre Online-Seite. Unter der Überschrift „Das ist am Freitagabend in Schweden passiert, Mr. President“ wurden Meldungen zitiert: Der 87 Jahre alte Sänger Owe Thörnquist hatte technische Probleme bei Proben für einen Musikwettbewerb. Im Norden Schwedens wurde eine Sturmwarnung ausgegeben. In Stockholm verfolgte die Polizei einen Autofahrer - ihm wird Trunkenheit am Steuer und Autodiebstahl vorgeworfen. Zuvor hatte sich ein Mann mitten in Stockholm in Brand gesetzt. Ein Motiv sei nicht bekannt, der Staatsschutz sei aber nicht eingeschaltet worden.

Der schwedische Außenminister Carl Bildt hat auf Twitter geschrieben: „Schweden? Terroranschlag? Was hat der denn geraucht?“

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Unter dem Hashtag #LastNightInSweden haben sich Nutzer am Sonntag munter darüber ausgetauscht, was in Schweden sonst noch passieren hätte können. Von „Es war etwas kalt“ bis falsch zusammengeschraubten Ikea-Möbeln oder ins Grillfeuer gefallenen Würsteln „So traurig.“ reichen die Reaktionen.

Hier die besten Reaktionen aus dem Netz

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) 19. Februar 2017

Uncovered: the plans for the terrorist attack in #Sweden last night. RT because the fake news MSM wont report it! #swedenincident pic.twitter.com/EMh1FmsFac — Liora Yukla (@LiogaYukla) 19. Februar 2017

First photo from the #swedenincident - some people may find this image disturbing. Barbaric. pic.twitter.com/JmjYi54bsI — Duncan Whitehead (@DuncanWhitehead) 19. Februar 2017

Authorities found four people safe in the Sweden Incident who have been missing since the 70s. #SwedenIncident pic.twitter.com/wIGJbF5OB5 — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 19. Februar 2017

In response to #lastnightinsweden, Sweden has deployed their elite force of Super Troupers. pic.twitter.com/Qk4cdWriwz — Courtney (@CHydeDesign) 19. Februar 2017

https://twitter.com/amazinlethi/status/833307031591333890/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

#lastnightinsweden : Mass immigration from the north, due to global warming. pic.twitter.com/fJ8nMLKREP — Jens (@tongotongoz) 19. Februar 2017

One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws — Per Axbom (@axbom) 19. Februar 2017

(APA/dpa/TF)