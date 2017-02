Hitradio Ö3

Hiller und Hansa sind in Hollywood zurück

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 werden die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher machen und in einem täglichen Blog von ihren Erlebnissen berichten.

Sonntag, 19. Februar

Hollywood, Los Angeles

13 Grad.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Liebes Blogbuch,

„nehmen Sie Drogen?“ – Ach.. Onkel Sam, wir haben dich vermisst. Ein Jahr später, eine Mauer höher und um viele Missverständnisse reicher treffen wir wieder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein.

Lieber Onkel du hast dich in der Zwischenzeit verändert. Du bist rauer geworden. Beherrschender. Vielleicht haben die Menschen mittlerweile auch ein wenig Angst vor dir. Dennoch, auf dieses Abenteuer wollen wir uns ab heute einlassen.

Und Drogen nehmen wir noch immer keine. Nur Roggen. Roggenvollkornbrot, die Gabi ist wieder auf Diät. Achja, Stichwort Gabi. Wo soll ich anfangen? (Oder besser: Wo aufhören?!) An getrottet kam sie mit einer Handtasche groß genug um drei kleine Kinder zu transportieren („Na, das ist wie ein Extrakoffer!“) ...

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

... gut, dass sie die Erste ist die diese Idee hat. Natürlich musste sie ab auf die Waage. Kein Übergewicht. Die Tasche auch nicht. Ihr Outfit? Ein mexikanischer Poncho. Moment ...

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

... Mexikanisch? Da war doch was... Aber dazu später mehr.

Unser verbaler Abschiedskuss aus Wien kommt von einem Polizisten. Wir erfragen bei ihm den Weg zur Apotheke. Sie habe zu, meint dieser: „Wo steigen Sie um?“ „Amsterdam.“ „Aso, da gibt’s eh das viel bessere Zeug!“. Herzstillstand. „Ist das ein Test? Sollen wir lachen?“ Wir entscheiden uns für einen angetäuschten Lippentanz und hauen mit einem doppelten Axel in die entgegengesetzte Richtung ab. Dann erst würdigen wir den Wiener Schmäh. Großer Sport!

Im Flieger überkommt mich die Vorfreude so sehr, dass ich vor lauter Adrenalin einschlafe.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Gabi kommt nach, aber erst nachdem sie mehre „ha-ha schau wie du ausschaust wenn du schläfst“ - Fotos gemacht hat. (siehe Beweiskette)

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Ohne Übergepäck und mit einem kleinen Streifen in der Hose (Poncho!!) reisen wir in die USA.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Was hat sich verändert? Sind die Menschen verschlossener? Oder setzt sich vielleicht sogar eine Art umgekehrte Psychologie in der Gesellschaft durch: Jetzt erst recht freundlich. Jetzt erst recht offen auf andere Menschen zugehen.

Bei der Passkontrolle ein Lachen. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Er will nächstes Jahr mit seinen 54 Jahren zum ersten Mal nach Europa, meint der Zollpolizist. „Wohin solls gehen? Kultur in Wien? Tower of London? Eiffelturm? Die ewige Stadt?“

„Oktoberfest!“

Der Poncho bekommt übrigens ein Kompliment. Erste Lektion gelernt: Angst darf nicht anstecken. Alles andere wäre kindisch.

In unserem kleinen Appartement angekommen, sind die Wände noch immer dünn aber im Vergleich zum Vorjahr kein Pärchen auf Flitterwochen. Allerdings mögen sich zwei Hunde im Stiegenhaus. Sehr sogar.

Kurz noch runter auf die Straße, in irgendein Steak-House (Gabi Hunger! Gabi Essen!) ...

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

... ein kurzes Meet&Greet mit Christoph Waltz (mit einseitigem Einverständnis) ...

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

... und jetzt bricht schön langsam die erste Nacht herein. Gabi schläft. Zurecht. Ihr Magen hat eine halbe Kuh verdauen müssen. Und eine Avocado.

Morgen geht’s so richtig los und ab jetzt läuft der Countdown Richtung Oscars, das ist das Ziel! Onkel Sam, the austrian Eagle has landed.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Bis morgen,

Gabi & Philipp