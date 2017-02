Franz Neumayr / picturedesk.com

Salzburg liegt in Stau-Ranking auf Platz 85

Mexiko-City ist weltweit die Stadt mit den meisten Staus, gefolgt von Bangkok und Jakarta. Das geht aus dem aktuellen Verkehrsindex des Naviherstellers TomTom hervor. Innerhalb von Österreich hat Salzburg die Bundeshauptstadt Wien von der Spitze verdrängt.

Aus den GPS-Daten, die Navigationsgeräte laufend und anonym rückmelden, können Navihersteller in Echtzeit Stauzeiten und Staulängen berechnen. TomTom hat von weltweit 390 Städten die Staudaten analysiert und eine Weltrangliste erstellt. Demnach stehen wie schon im Jahr davor die Autofahrer in Mexiko-City am längsten im Stau. Hier beträgt der aktuelle Stauindex 66% - das bedeutet, dass sich in Mexikos Hauptstadt die Fahrzeit durch Staus durchschnittlich um zwei Drittel verlängert, zu Spitzenzeiten dauert die Fahrt sogar doppelt so lang wie zu staufreien Zeiten.

Auf den Plätzen zwei und drei liegen weltweit Bangkok und Jakarta. Europas Stauhauptstadt ist Bukarest, das Istanbul überholt hat.

Die Top-10 der Staustädte weltweit

1. Mexiko City (Mexiko)

2. Bangkok (Thailand)

3. Jakarta (Indonesien)

4. Chongqing (China)

5. Lodz (Polen)

6. Bukarest (Rumänien)

7. Istanbul (Türkei)

8. Chengdu (China)

9. Rio de Janeiro (Brasilien)

10. Tainan (Taiwan)

Salzburg im vorderen Mittelfeld

Salzburg hat im Jahr 2016 Wien in der Weltrangliste überholt und belegt weltweit Rang 85. Der Stauindexwert hier beträgt 32% - das heißt, im Schnitt verlängert sich in Salzburg die Fahrzeit durch Staus um knapp ein Drittel. Wien liegt ebenfalls in den Top 100, weiter hinten folgen Graz, Linz und Innsbruck.

Das Ranking der österreichischen Großstädte in der Weltrangliste:

85. Salzburg

94. Wien

123. Graz

239. Linz

269. Innsbruck

Überall Anstieg in Österreich

Auffällig ist, dass sich in allen fünf analysierten österreichischen Städten das Stauaufkommen um 3 bis 5% gegenüber dem Vorjahr erhöht hat. Das ist ein höherer Anstieg, als er etwa in deutschen Städten verzeichnet wird. Deutschlands „Stauhauptstadt“ ist übrigens Stuttgart auf dem weltweiten Rang 67. In der Schweiz brauchen die Lenker in Genf die besten Nerven.

Den kompletten TomTom-Verkehrsindex findest du hier.