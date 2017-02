Diese Tech-Haarfarbe verändert sich mit der Temperatur

Sich für eine einzige Haarfarbe entscheiden zu müssen, könnte bald der Vergangenheit angehören, zumindest wenn es nach der Erfinderin Lauren Bowker geht.

Das neuartige Färbemittel wurde erstmals auf der London Fashion Week der Öffentlichkeit präsentiert. In einem Video kann man sehen wie sich die Haarfarbe bereits beim Föhnen verändert.

In einem Talk mit dem Tech-Magazin „Wired“ meinte Lauren Bowker, dass sie ihre Technologie nicht sichtbar machen möchte. „Technologie soll wie Magie wahrgenommen werden.“ Den Effekt von temperaturabhängigen Farbwechselkennt man zum Beispiel von Kaffeetassen, welcher mit Hilfe von Kohlenstoff-Molekülen stattfindet. Obwohl die Haarfärbekur einige chemische Zusatzstoffe enthält, soll es nicht schädlicher für Haar und Kopfhaut sein, als herkömmliche Haarfärbemittel. Bis „Fire“ in den Handel kommt, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Aktuell wird noch an der Formel gefeilt und Tests durchgeführt, die von Auswirkungen auf die Haare bis hin zu neuen Farben reichen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 21. Februar 2017 (TF)