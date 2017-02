Hitradio Ö3

Hiller & Hansa: Der Schnürlregen von LA

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 werden die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher machen und in einem täglichen Blog von ihren Erlebnissen berichten.

Montag, 20. Februar

Hollywood, Los Angeles

16 Grad – ab Mittag durchgehend Schnürlregen (heißt auf Englisch: Was i net!!“)

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Liebes Blogbuch,

wie ich dir gestern schon gesagt habe: „The austrian Eagle has landed!“ Und heute früh ist er explodiert.

„Tralala“, dachte sich die liebe Gabi, „ich mach mir heute einen Proteinshake!“ Mhm. Ganz toll. Nur leider war das Wasser heißer als gelber Schnee und ist deswegen beim ersten Mal Schütteln explodiert.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Dazu ein Schrei, der nach einem an akuter Hungersnot leidendem Emu klang, bin ich heute sanft aus dem Bett geholt worden. Herrlich. Geputzt haben wir gemeinsam. Die Gabi ganz vorsichtig mit einem Tuch, der Philipp eher grobschlächtig.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Alles sauber, wir können aufbrechen. Jawohl, let’s go! „Naaaaaa es regnet! Wir müssen einen Schirm holen!“ Zu Deutsch: Philipp muss einen Schirm holen. Philipp holt einen Schirm. In der Zwischenzeit verwickelt sich Gabi mit gezücktem Mikrofon in ein Gespräch mit George. George sagt er sei kein Trump-Fan, aber die Demokarten seien selber schuld: „Die hätten Ronald McDonald ins Rennen schicken können, nur nicht Hillary!“ Schnell wird klar, mit dem Mikro in der Hand will jeder seine Meinung kundtun. Und jeder hat eine Meinung zu diesem Präsidenten. Das war letztes Jahr anders.

Heute is außerdem President’s Day: Es werden alle bisherigen Präsidenten gewürdigt. Nur der Aktuelle tut sich schwer: „Not my President!“ – Plakate auf Häusern und in den Händen der Menschen die in Los Angeles protestieren. Hier im Stadtteil Hollywood, ist’s eher ruhig. Die öffentlichen Schulen haben geschlossen und die Geschäfte offen. Für Ablenkung ist also gesorgt.

Auch die Aufbauarbeiten für die Oscars am Sonntag haben heute sichtbar begonnen.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Auch unsere Aufbauarbeiten. Codename: Essen. Wir brauchen was zu essen im Appartement. Immer nur irgendwohin gehen ist zu ungesund und zu teuer. Außerdem: Für keinen Oscar der Welt greif ich dieses explosionsartige Gesöff nochmal an.

Deswegen gehen wir den angeblich besten Bio-Supermarkt „Whole Foods“ (zu deutsch: Ganze Lebensmittel, na das will ich wohl hoffen heast!!) Dort angekommen der erste Pluspunkt: Es sind ganze Lebensmittel. Nice! Alles organic. Also bio. Ein Leckerli springt Philipp so sehr ins Auge wie Gabi der Proteinshake heute früh: Organix – Chicken & Potato Recipe. Als gut haushaltender Berufsehemann denk ich mir: Im 5 Kilo Sack, Huhn und Kartoffeln: Komm zu Papi! Dann der große Auftritt von Gabi: Sie kam, sah und erkannte das Katzenfutter. Bäm! Was? Ja, das Organix Chicken ist Katzenfutter.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Also bitte, wenn das nicht köstlich ausschaut!

Wir kaufens. Vielleicht finden wir ja eine Katze. Oder Leo lädt uns in sein Haus ein, wir betrinken uns Gatsby-Style, kriegen einen Heißhunger und.. ok, ich träum schon fast. Gabi schläft. Ich auch und deswegen sag ich gute Nacht liebes Blogbuch, bevor mein Kopf auf der Tastatu.. klajd faölsf aäsdfj äasj askdjf e fajgq0u938q34

