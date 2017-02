Starpix / picturedesk.com

Goldie Hawn in Wien gelandet

Richard Lugners Gast für den Opernball am 23. Februar, die US-Schauspielerin Goldie Hawn, ist am Dienstag zu Mittag in Wien-Schwechat gelandet.

„Sie ist sehr nett, super, absolut pflegeleicht“, schwärmte der Baumeister am Dienstag gegenüber der APA. Sie habe sich sogar eine halbe Stunde mit ihm unterhalten.

Hawn fahre nun erst einmal zu ihrem Luxus-Zimmer im Wiener Grand Hotel, um sich ein wenig von dem Flug zu erholen. Der von Lugner fast manisch befürchtete Jetlag dürfte sich aber in Grenzen halten - der Schauspielerin wurde von der Fluggesellschaft ein eigener Betreuer bereitgestellt, der für ihr Wohlbefinden gesorgt hat.

Starpix / picturedesk.com

Pläne hat Hawn noch keine geäußert. Lediglich, dass ihr das Cafe Hawelka und das Restaurant Figlmüller „mit den großen Schnitzeln“ empfohlen worden ist. „Da wollen irgendwie alle Amerikanerinnen hin, das ist dort wohl bekannt“, sagte Lugner.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Hawn am Mittwoch um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City. Anschließend findet dort auch die alljährliche Autogrammstunde statt. (APA)