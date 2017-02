Caro / picturedesk.com

Last-Minute-Tipps zur Lehrstellensuche

Lehrstelle suchen #JETZT! - Spätestens jetzt ist die Zeit mit dem frischen Semesterzeugnis auf Lehrstellensuche zu gehen. Viele Unternehmen haben ihre Lehrstellen schon seit Weihnachten ausgeschrieben. Wer jetzt noch eine Lehrstelle braucht, hier sind die Last-Minute-Tipps.

Eigene Interessen und Fähigkeiten abchecken:

Bevor man jetzt panisch nach irgendeiner Lehrstelle sucht, muss man wissen: Was kann ich wirklich gut? Und das können oft andere, wie Freunde oder die Familie besser beurteilen. Erst wenn man die eigenen Interessen und Fähigkeiten gut kennt, kann man die passenden Jobs dazu suchen. Oder man holt sich Hilfe bei einer Berufsberatungsstelle, rät AMS-Expertin Sabine Putz.

Eigeninitiative Ergreifen:

Nicht alle Lehrstellen sind ausgeschrieben. Oft muss man selber aktiv an die Firmen herantreten. Denn Lehrstellen sind befristete Arbeitsverhältnisse und werden daher immer wieder frei.

An Alternativen denken:

Wer zum Beispiel als KFZ-Mechaniker keinen Lehrplatz kriegt findet unter den mehr als 200 Lehrberufen viele ähnliche Jobs, wie zum Landmaschinen-Techniker.

Und in jedem Bundesland gibt’s auch eine Liste mit Mangelberufen, wo dringend Lehrlinge gesucht werden, z.B. gibt’s in Wien mehr Drogisten-Lehrstellen als Bewerber, in Tirol fehlen Spenglerlehrlinge und Köche werden in fast allen Bundesländern gesucht. (Petra Mödlhammer)

Hilfreiche Links:

WKO.at

lehrberuf.info

Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 22. Februar 2017