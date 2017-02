Johann Groder / EXPA / picturedesk.com

Manuel Feller im Ö3-Wordrap

Noch am Vorabend sei er im Bett gehockt und habe „geplärrt“, weil er nicht daran glaubte, den WM-Slalom am Sonntag bestreiten zu können. Einen dreiviertel Tag später stand Manuel Feller in Tränen aufgelöst im Zielraum der Ski-WM von St. Moritz und die Silbermedaille baumelte um seinen Hals. Ö3 hat ihn vor’s Mikro gebeten.

Freshfocus / EXPA / picturedesk.com

Manuel Feller im Ö3-Wecker-Talk mit Robert Kratky

Die Sache mit der Glückssocke...

Der 24-jährige Tiroler, der im Weltcup noch nie auf dem Podest stand, hat von nun an auch eine Glückssocke. Und das kam so: Beim Frühstück bemerkte er, dass an seinem Zielrucksack eine schwarze Socke hing. Da er nicht mehr ins Zimmer gehen wollte, gab er sie in den Zielrucksack. Nach dem ersten Durchgang kugelte diese Socke wieder herum. Und Feller bestand darauf, dass sie in den Zielrucksack kam und im Ziel auf ihn warten sollte. „Das ist jetzt meine Glückssocke. Die werde ich jetzt jedes Mal mitnehmen.“

Ö3-Wordrap mit Manuel Feller

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 22. Februar 2017