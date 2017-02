Ein singender Zahnarzt erklärt wie es richtig geht

Sein Name ist Dr. Milad Shadrooh. Und seine Aufgabe ist es Karies und andere Unannehmlichkeiten als „Singing Dentist“ den Kampf anzusagen.

Wer kennt es nicht. Für einige Menschen ist der Besuch beim Zahnarzt wirklich kein leichtes Unterfangen. Doch der britische Zahnarzt Dr. Milad Shadrooh hat sich nun die Aufgabe herangenommen und versucht singend die Angst und die wichtige Nachricht rund um Zahnhygiene in der Welt zu verbreiten.

Hierfür coverte der Zahnarzt Ed Sheerans Titel „Shape Of You“ und erklärt singend wie wichtig richitge Zahnhygiene ist. Sein Cover beginnt mit dem Text “Der Zahnarzt ist nicht dein Lieblingsplatz. Ich weiß, dass du nicht gerne hier bist und du gerne kommst. Aber Zähne putzen ist wichtig, bestenfalls zweimal am Tag, und wenn was sein sollte bin ich hier für dich.“

(TF)