Jordan Strauss / AP / picturedesk.com

Tom Hanks einzigartige Sammelleidenschaft

Der eine sammelt Münzen. Ein anderer Briefmarken. Doch nun gibt Tom Hanks nähere Einblicke und Anekdoten über seine Sammelleidenschaft.

Hollywood-Star Tom Hanks hat ein Hobby, das er nun mit der Welt teilen möchte. Wie zahlreiche US-Medien am Dienstag unter Berufung auf den Verlag berichtet haben, wird der Schauspieler ein Buch mit Kurzgeschichten im Oktober herausbringen, in dem es um Schreibmaschinen geht, die er sammelt und benutzt.

PIXSELL / EXPA / picturedesk.com

„In den zwei Jahren, die ich an den Geschichten gearbeitet habe, habe ich Filme in New York, Berlin, Budapest und Atlanta gedreht und überall geschrieben. Ich habe in Hotels bei Presse-Tourneen geschrieben, ich habe im Urlaub geschrieben. Ich habe im Flugzeug, zu Hause und im Büro geschrieben.“, so der Hollywood-Star.

(APA/dpa/TF)