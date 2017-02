Jordan Strauss / AP / picturedesk.com

Katy Perrys Musikvideo zu „Chained To The Rhythm“

Am 10. Februar 2017, hat ihre neue Single „Chained To The Rhythm“ Ö3-Premiere bei uns im Ö3-Wecker gefeiert.

Nun hat die US-amerikanische Sängerin ihr offizielles Musikvideo zu ihrem Titel „Chained To The Rhythm“ veröffentlicht.

Gewohnt im bunt-schrillen Stil nimmt Katy Perry ihre Fans in einem Vergnügungspark auf eine adrenalin geballte Achterbahnfahrt mit. Optisch angelehnt an amerikanisch anmutenden futuristischen Visionen aus den 1950er Jahren, ist ihre Message jedoch zu dieser bunten Welt ein wenig tiefsinniger. Sie singt über das Leben in einer „gemütlichen kleinen Blase“ und dass die Zeit für „das Imperium“ abläuft. Hierbei möchte Perry auf die politische Lage in den USA aufmerksam machen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 22. Februar 2017 (TF)