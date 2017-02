Hitradio Ö3

Hiller und Hansa: Auf Leonardo DiCaprios Spuren

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 werden die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher machen und in einem täglichen Blog von ihren Erlebnissen berichten.

Dienstag, 21. Februar

Hollywood, Los Angeles

17 Grad

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Liebes Blogbuch,

eine alte Bauernregel besagt: „Ein Regenschirm im Gnack, zieht dir die Kohle ausm Sack!“ Was ist passiert? Die Gabi. Die Gabi is passiert. Mittlerweile hat sie schon solche Panik davor durch den Regen Locken zu bekommen, dass sie alleine durch den Angstschweiß welche bekommt. Doppelpunkt:

Wir haben heute den Weg zu Leonardo DiCaprios‘ Haus bei einem „Star-Guide“ erfragt. Unser Auto stand in der Zwischenzeit in zweiter Reihe. Und obwohl es zu diesem Zeitpunkt so trocken war wie Zwieback, nahm Gabi einen Schirm mit ins Gespräch.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Während wir Informationen erpressen wollen, streichelt mich die Gabi mit dem Schirm im Gnack wie einen Dackel, den man auf den Kopf tätschelt und sowas sagt wie „Jooo, is schon gut, gleich kriegst Leckerli!“ Mhm. Leckerli hab ich auch bekommen allerdings in Form einer 70$ Strafe.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Denn leider konnte ich den Parkscheriff der sich hinter uns anpirschte nicht erkennen, weil eben der Schirm hinter uns alles verdeckt hat. „Philipp – red noch schnell mit ihm!!“ Ok. Äh.. „Can you please..?“

„No!“ Ok, hab alles versucht.

Nach diesem Rückfall gings bergauf. In die Hollywood Hills. Die sind am Hügel vor Hollywood. Dort wohnt der größte Filmstar der Welt. Lionel Richie. Und im Haus gegenüber lebt Leonardo DiCaprio. Schnell kommen wir drauf: kana daham.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Also gehen wir zum Nachbarhaus. Dort kommt plötzlich ein älterer Herr heraus. „Oh verdammt! Den kenn ich, das ist doch der berühmte Schauspieler!“, Gabis‘ Puls tut beim Zuschauen weh. „Hi, I am Bolek from Warschau!“ kommt er auf uns zu. Er ist der Gärtner im Haus nebenan. Gottseidank. Auf Gabis‘ Bauchgefühl ist immer Verlass.

Nach ein paar Minuten kommt der Security von Leo DiCaprio dazu. Er ist knapp 2 Meter groß und bewaffnet. Benutzt hat er „sie“ noch nie, denn er sagt auch: Die einzige Aufgabe einer Waffe ist zu töten. (Was zum Henker passiert hier gerade?) Sollte es soweit kommen würde er sie aber benutzen. Übrigens Gabi und ich kommen aus dem Land seiner Lieblingswaffe: Der Glock. Danke für dieses sehr beruhigende Gesprächsthema.

Anscheinend kennt er aber auch Gabis‘ Proteinshake noch nicht. Is nämlich auch aus Austria und genauso gefährlich.

Ok Ok hier ist die Frage auf die alle gewartet haben: Wer ist die Frau in Leos Leben? Seine Mutter Irmelin. Kommt regelmäßig hier vorbei um nach Leo zu schauen.

Und schlechte Gäste wollen wir auch nicht sein, mitgebracht haben wir: Eine Banane und eine Birne (angebissen). Such dir was aus Leo. Aber nur eins! Das andere ist für jemanden morgen bestimmt.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Hier nochmal die Vogelperspektive von Leos Haus (Danke Selfiestick!!)

Und Apropos Selfiestick: Nach dem Leo sind wir wie vom Security besessen in Beverly Hills eingeritten um dort ... was eigentlich zu machen? Fotos. Ok. Ich kam wir wiedermal vor wie Richard Gere in Pretty Woman. Abgesehen davon, dass ich kein Geld hab und Gabi keine Prostituierte ist. Also eigentlich ganz anders als in Pretty Woman.

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Und dank (pinkem!) Selfiestick sind ganz tolle Fotos der Häuser in Beverly Hills entstanden:

Hitradio Ö3 / Gabi Hiller und Philipp Hansa

Mhm. Genau das hab ich mir auch gedacht.

Gute Nacht Blogbuch, bis morgen

Blog2: Hiller und Hansa: Der Schnürlregen von LA

Blog1: Hiller und Hansa sind in Hollywood zurück