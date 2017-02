So klingt es, wenn sich der „Ich kann nicht singen Chor“ trifft

Nur eine Stunde hat es gedauert bis Menschen, die von sich behaupten, dass sie nicht singen können mehrstimmig „Knocking On Heaven’s Door“ geträllert haben.

In Seekirchen am Wallersee gibt es seit ein paar Tagen den „Ich-kann-nicht-singen-Chor“. Chorleiter Richard Griesfelder erklärt, dass die meisten Singblockaden dadurch entstehen, dass man irgendwann mal gehört hat, dass man nicht singen kann.

Creasource / Picture Alliance / picturedesk.com

Aber nur 3 Prozent der Bevölkerung hat eine Amusie, das bedeutet, dass man keine Töne und Rhythmen wiedergeben kann. Die meisten müssen sich einfach nur trauen. Und gemeinsam, in einem Chor geht das viel leichter. Die nächste Chorprobe gibt’s am 4. April im Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen.

Kulturverein Kunstbox Seekirchen

