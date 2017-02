Polizei hilft Schülerin bei Mathehausübung

Die Polizei, dein Freund und Helfer: In den USA hat eine Zehnjährige die Polizei per SMS um Hilfe bei ihrer Matheaufgabe gebeten. Die war auch hilfreich zur Stelle - bewies aber selbst nicht unbedingt gute Mathekenntnisse.

Weil sie sich bei ihren Aufgaben nicht auskannte, kam eine Schülerin in Marion im US-Bundesstaat Ohio nachts auf die Idee, der örtlichen Polizeiwache eine SMS zu schicken. Ihre Mutter veröffentlichte jetzt die Chat-Protokolle auf Facebook, die schnell über 2.000 Likes sammelten.

„Ich habe Probleme mit meinen Hausaufgaben. Können sie mir helfen?“, wandte sich die verzweifelte Schülerin an die Beamten. Diese antwortete wenig später: „Was ist los?“ Also beschrieb das Mädchen das mathematische Problem. „Ich verstehe (8+29)x15 nicht.“ Die Erklärung folgte promt: „Rechne die Zahlen in Klammern zuerst, das ergibt dann 37 x 15.“

Doch damit nicht genug: „Ok, nun habe ich das, (90+27) + (29+15)x2, Was soll ich als erstes rechnen? Ich muss ja die Klammern zuerst rechnen.“

Die Polizei schrieb erneut zurück - gab aber eine falsche Antwort. „Nimm die Lösung von der ersten Klammer und die Lösung von der zweiten Klammer und multipliziere deren Lösung mit zwei.“

Die Mutter des Mädchens bedankte sich dennoch via Facebook bei den Beamten: „Danke, dass ihr eine Beziehung mit der Gemeinschaft aufbaut.“

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 22. Februar 2017 (CC)