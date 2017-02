Universum Film

„Lion“ - Oscar-reifer Tränendrücker

Neun Punkte von P.A. Straubinger und 6 Nominierungen von der Oscar-Jury - darunter Bester Film und die Besten Nebendarsteller Nicole Kidman und Def Patel („Slumdog Millionär“). „Lion“ erzählt die unglaubliche, wahre Geschichte eines verloren gegangenen indischen Adoptivkinds und garantiert feuchte Taschentücher.

Inhalt

Ein Tag wie jeder andere im Leben des fünfjährigen Saroo: Auf dem Bahnhof der indischen Kleinstadt, in der sein Bruder ihn für einige Stunden zurückgelassen hat, sucht er nach Münzen und Essensresten. Vor Erschöpfung schläft er schließlich in einem haltenden Zug ein und findet sich nach einer traumatischen Zugfahrt am anderen Ende des Kontinents in Kalkutta wieder. Auf sich allein gestellt, irrt er wochenlang durch die gefährlichen Straßen der Stadt, bis er in einem Waisenhaus landet, wo er von Sue (Nicole Kidman) und John Brierley (David Wenham) adoptiert wird, die ihm ein liebevolles Zuhause in Australien schenken.

Trailer ansehen

zurück von weiter

Viele Jahre später lebt Saroo in Melbourne, ist beruflich erfolgreich und wohnt mit seiner Freundin Lucy (Rooney Mara) zusammen. Er könnte rundum glücklich sein, doch die Frage nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Nacht für Nacht fährt er mit Google Earth auf seinem Laptop das Zugnetz Indiens ab, zoomt auf hunderte von Bahnhöfen und sucht nach Hinweisen auf seinen früheren Wohnort und seine leibliche Familie. Er hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als das Unglaubliche passiert und er im Internet auf ein Dorf stößt, das seiner Erinnerung entspricht.

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Lion“ begeistert nicht nur mit seiner mitreißenden wahren Geschichte, sondern auch mit seinem entzückenden Kinderdarsteller, opulenten Indien-Bildern, schöner Musik und vor allem großen Gefühlen.

Virtuoses Gefühlskino bei dem du die Taschentücher nicht vergessen solltest.

Bringt 9 von 10 wunderschön-tränenreiche Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

ORF.at

Filminfo

Drama. Australien, GB, USA 2017.

Länge: 120 Minuten

Drehbuch: Luke Davies nach dem Roman „Mein langer Weg nach Hause“ von Saroo Brierley

Regie: Garth Davis

Mit: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel, Sunny Pawar

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 23. Februar 2017