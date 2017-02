Jay-Z: Erster Rapper in Songschreiber-Ruhmeshalle

Musiker wie Jay-Z, Babyface und Max Martin werden in diesem Jahr in die Ruhmeshalle der Songschreiber aufgenommen.

Die offizielle Aufnahme-Zeremonie werde am 15. Juni in New York stattfinden, teilten die Hall of Fame-Organisatoren am Mittwoch mit. US-Medienberichten zufolge handelt es sich bei Jay-Z um den ersten Rapper, dem die Ehre zuteil wird.

Utrecht, Robin / Action Press / picturedesk.com

Die 1969 gegründete Ruhmeshalle, die seit 2010 in Los Angeles auch ein Museum hat, soll laut Selbstbeschreibung die Menschen ehren, „deren Arbeit ein Spektrum der beliebtesten Songs aus den beliebtesten Liederbüchern der Welt" repräsentiert. Mehr als 400 Songschreiber wie Bob Dylan, Paul Simon, Billy Joel, Elton John, Bruce Springsteen, Curtis Mayfield, Phil Collins, Dolly Parton und Leonard Cohen sind bereits Mitglieder. (dpa/CC)