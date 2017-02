Walter Dunger/Hitradio Ö3

Christina Stürmer zurück aus der Babypause

Im Ö3-Wecker hat Christina Stürmer das Ende ihrer Babypause eingeläutet - und zwar standesgemäß mit einem kleinen, feinen Unplugged-Gig.

Runter von der Bühne, hinein ins Leben als Mutter. Was hat sich verändert? „Man ist nicht mehr das Wichtigste in seinem Leben. Das hat sich jetzt einfach verschoben.“

Am 29. März beginnt die erste Tour nach der Babypause - wer kümmert sich da um Töchterchen Marina? Christinas Schwester Magdalena wird sie auf Tour begleiten und einspringen, wenn Christina oder ihr Freund Oliver gerade nicht können. „Da muss man sich das aber auch so vorstellen, dass wir nicht den ganzen Tag weg sind. Das heißt, wir haben einen Soundcheck, da muss ich nicht dabei sein, wenn es nicht nötig ist. Wichtig sind diese eineinhalb, zwei Stunden am Abend - und da ist dann die Magdalena da.“

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 23. Februar 2017