Hiller und Hansa landen im Pfandleihhaus

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 machen die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher. Im täglichen Blog berichten sie von ihren Erlebnissen.

Mittwoch, 22. Februar

Hollywood, Los Angeles

16 Grad

Liebes Blogbuch,

Beyonce kriegt Zwillinge, George Clooney ebenfalls und Gabi hat zwei neue Proteinshaker. Der Zusammenhang dieser Tatsachen erschließt sich nicht sofort, das gebe ich zu - aber kurz drüber nachgedacht: Für alle drei angesprochenen Person beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Kinder auf die eine, Proteine auf die andere Art. Jeder hat so seine Prioritäten. Und Gabi hat ihre.

What else? Naja, ziemlich viel else heute! Nach einem Schluck Vanille in Pulverform und Speck für mich (die schneiden den Speck hier so dick, das irritiert mich) fuhren wir zum Sunset Marquis. Der sympathische Marketing Manager Klaus Messner kommt aus Kärnten und führt uns in den Keller des Hotels und obwohl Österreich und Keller keine schöne Vergangenheit haben, treffen wir hier eine Legende: Das „Nightbird Recording Studio“. Hinter drei mit Sicherheitscodes versehenen Türen steht ein Tonstudio, in dem schon alle Großen aufgenommen, gejammed, geschrieben oder Dinge-über-die-wir-erst-nach-22-Uhr-reden-dürfen.

Hier ein kurzer Überblick:

Geht von Aerosmith über Justin Timberlake, die Stones bis Elton John und Rihanna bis zu den Red Hot Chilli Peppers. Alle.

Sogar sie:

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Aufgrund von Tonproblemen (es waren keine technischen) mussten wir die Aufnahmen mit Gabi allerdings beenden. Hier ist unsere kleine Studiotour:

Am Weg nach draußen muss ich noch kurz auf sie warten. Während sie für kleine Mädchen muss, will ich einen auf große Jungs machen und frag einen „Dude“, ob ich ein Foto mit seinem Aston Martin machen darf. Es ist ein Mazda. Und Foto gibt‘s auch keins. Alles klar, schnell weg.

Jetzt wollen wir einen echten Oscar in der Hand halten. Geht nicht, gibt’s nicht. Wegen diesem goldigen Jungen sind wir ja eigentlich da. Durch einen Insider-Tipp finden wir in West Hollywood ein Geschäft, wo es eine Original Oscarstatue gibt. Und jetzt Achtung: Das Geschäft ist ein Pawn Shop, besser bekannt als Pfandhaus.

Ja, vollkommen richtig: Ein Oscar-Gewinner hat seinen Oscar hierher bringen müssen, weil er in Geldnot war. Irgendwie eine traurige Geschichte. Dafür dürfen wir ihn jetzt in der Hand halten:

Mehr Zeit für Spompernadeln bleibt aber nicht. Wir haben noch ein Treffen in einem anderen Pfandhaus vereinbart. Und die Wertgegenstände, die dort liegen, sind nochmal um ein Vielfaches wertvoller (zumindest finanziell). Da geht‘s dann so schnell wie Gabis Proteinshake explodiert - in die Millionen. Deswegen liegt dieses Pfandhaus auch im dritten Stock der Bank of America. Nochmal: Ein Pfandleiher hat sein Geschäft im Gebäude der Bank of America, da wird doch das Huhn in der Pfanne verrückt! An einem bewaffneten Wachmann vorbei und hinter einer dicken Stahltür dürfen wir auch einen Emmy Award (richtig, ebenfalls vom Gewinner verpfändet) und einen 22.000$ Verlobungsring in der Hand halten. Danke, brauch ma nicht. Wir haben unsere Kaugummiautomaten.

Und now, what else? Wir haben heute Nacht ein Blind Date mit der wahrscheinlich zukünftigen Oscar-Gewinnerin Emma Stone. Das Date ist so blind, dass nicht einmal sie was davon weiß. Wir heften uns an die Fersen eines Paparazzi, der sich an die Fersen von Emma Stone heftet. Zu hören morgen im Ö3-Wecker und zu sehen hier im Blogbuch. Noch ein Schluck Proteinshake und jetzt gute Nacht.

