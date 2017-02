„Du fehlst hier“ von Christina Stürmer

Mit einem Ö3-Wecker-Konzert hat sich Christina Stürmer aus der Babypause zurück gemeldet. Und singt nach der Geburt ihrer Tochter jetzt über den Tod ihrer Oma. It’s the Circle. The Circle of Life.

Plötzlich weg

Und auf einmal ist ein Mensch, den man liebt, weg. Einfach weg. Auch wenn der plötzliche Tod ihrer geliebten Oma schon länger zurück liegt, denkt Christina Stürmer noch immer mit großer Wehmut an die schönen Zeiten zurück, die sie mit ihrer Großmutter verbringen durfte. Und genau darum geht’s ihr auch in dem Song: „Natürlich ist das Lied sehr traurig, aber es soll nicht so sein, dass man beim Zuhören Rotz und Wasser heult, denn es geht auch um die schönen Erinnerungen an all die postiven Erlebnisse, wie etwa die traditionelle Familienfeier zu ihrem Geburtstag.“

So klingt „Du fehlst hier“

Ein Fest für Oma

Die Familienfeier findet noch immer jährlich statt. Zwar ohne die Oma, dafür aber mit vielen netten Anekdoten über sie. Neu mit an der Tafel dabei ist jetzt Baby-Tochter Marina. „Marina und meine Oma hätten sich sicher sehr gut verstanden“, lacht Christina Stürmer, „und wahrscheinlich wäre sie auch ein bisschen stolz auf mich, wie ich das alles so meistere, - Job und Familie unter einem Hut.“

Begräbnis-Soundtrack

„Du fehlst hier“ hat natürlich das Potenzial – so wie „My Heart will go on“ oder „Time to say Goodbye“ - zu einem Begräbnisklassiker zu werden. Oder so wie „Engel fliegen einsam“, das auch ab und an bei Beerdigungen gespielt wird, wie ihr Fans berichten. „Ich hoffe halt nur, dass der Song in dieser Situation bei den Menschen dann auch ein paar positive Gefühle hervorrufen kann“, sagt Christina Stürmer. Ihr selbst zaubert er jedenfalls immer auch ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie ihn live singt. Davon kann man sich schon bald selbst überzeugen. Bei den drei Ö3-Konzerten im Mai in Graz, Wien und Telfs.

