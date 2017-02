APA/HERBERT NEUBAUER

61. Opernball: Große Trauer, wenig Promis

Der 61. Wiener Opernball war am Donnerstagabend von dem Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) überschattet. Nach einer Trauerminute zu Beginn startete der Opernball schließlich mit der traditionellen Eröffnung.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der die rund 5.000 Ballgäste vor Beginn der Eröffnung um eine Trauerminute bat, sprach von einem großen Tag der Trauer.

APA/GEORG HOCHMUTH

Mit „Sabine Oberhauser verlieren wir einen großartigen Menschen“, sagte Kern mit Tränen in den Augen. „Sie würde es schätzen, wenn Sie sich heute amüsieren, im Gedenken an eine große Frau“, sagte der Bundeskanzler von der Mittelloge aus zu den Gästen. Danach ging es mit der Eröffnung in eine rauschende Ballnacht.

APA/HERBERT NEUBAUER

Die künstlerische Eröffnung des Balls startete mit der obligaten Fanfare von Karl Rosner, gefolgt mit der Bundes- und Europahymne. Das Jungdamen und Jungherren-Komitee - darunter „Miss Austria“ Dragana Stankovic und „Mister Austria“ Philipp Rafetseder - zog zur „Polonaise“ aus der Oper „Eugen Onegin“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski ein. Stardesigner Karl Lagerfeld hat heuer die Tiara der Debütantinnen entworfen. Die Jungdamen trugen heuer keine Blumensträuße, dafür hatten die Jungherren eine silberne Rose in der linken Hand.

zurück von weiter

„Der schönste Opernball“ für Lugner

Für Richard Lugner war es „der schönste Opernball“ überhaupt. Mit seinem Gast, der US-Schauspielerin Goldie Hawn, war Lugner derartig glücklich, dass er mitunter einer Grinsekatze glich. „Sie ist lustig, sie ist freundlich, sie ist pünktlich, sie macht Schmähs. Super“.

APA/HELMUT FOHRINGER

Hawn war aber wohl vor allem ein Vollprofi: Denn im Grunde arbeitete sie nur jene Punkte ab, die auch vertraglich fixiert waren. Interviews lehnte sie großteils ab, sie blieb ausschließlich in der Loge und rauschte ab, sobald ihr Plansoll erfüllt war. „Das darf sie auch, sie war wirklich sehr freundlich“, gab sich Lugner dennoch großherzig.

APA/HERBERT NEUBAUER

Ein wenig Konkurrenz gab es heuer von Manager und Ex-Schwiegersohn in spe Helmut Werner. Werner hatte unter anderen die Dschungelcamper Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess sowie Lugner ehemaliges „Spatzi“ Cathy Lugner im Schlepptau. „Ich bin wirklich froh, hier zu sein, aber ich war auch froh, im Dschungel zu sein“, freute sich Lohfink.

APA/HELMUT FOHRINGER

Ansonsten war die Promidichte beim Opernball enden wollend, was auch zu ein wenig Unmut bei den Society-Journalisten sorgte. Angetanzt kamen aber unter anderen der Maler Gottfried Helnwein und Teamchef Marcel Koller.

Hitradio Ö3

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 24. Februar 2017 (APA)