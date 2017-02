Stone gesucht - Simonischek gefunden

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 machen die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher. Im täglichen Blog berichten sie von ihren Erlebnissen.

Donnerstag, 23. Februar

Hollywood, Los Angeles

18 Grad

Liebes Blogbuch,

heute Nacht haben wir uns mit der für den Oscar nominierten Emma Stone getroffen. Also sie hat sich nicht mit uns getroffen, sondern nur wir mit ihr, aber dazu gleich mehr.

Gestern hat alles so begonnen:

Wir wollten eine klassische Celebrity-Homes-Tour buchen und uns die Häuser der Stars in Beverly Hills anschauen. Bei der von Dr. Google beschriebenen Adresse angekommen springt Gabi aus dem Auto, geht in den Laden und legt ungefragt los: „Hello – where does the tour to the Celebrity-Hotspots start?“ In diesem Moment komm auch ich in das Geschäft und die Antwort erwischt Gabi auf dem falschen Fuß: „This is a postoffice!“ Schon waren wir wieder draußen. Cooler Auftritt.

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Also abgesagt. Nein! Wir fahren zum Chateau Marmont Hotel, ein Hotspot für Stars in der Oscar-Woche. Dort landen wir einen Volltreffer: Wir lernen den Paparazzo Peter kennen, der uns eine Nacht lang mitnimmt (Name von der Blogbuch-Redaktion geändert, liegt aber vor). Er wollte nicht, dass wir seinen echten Namen sagen, deswegen haben wir den Namen geändert auf Peter. Und deswegen hab ich vorhin geschrieben: Name von der Blogbuch-Redaktion geändert, liegt aber vor. Danke. Bitte. Ich hasse Selbstgespräche. Ich auch.

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Weiter: Drei adrenalin-geschwängerte (was für ein skurriles Wort eigentlich!) Stunden lagen vor uns. Jede Minute, die wir gemeinsam mit Peter verbringen durften, war alles andere als trivial: Wir haben uns bei einer privaten Pre-Oscar-Party an die Fersen von Emma Stone und Ryan Gosling geheftet (nicht wortwörtlich!!) und während WIR größtenteils gegafft haben, hat Peter seine Arbeit gemacht.

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Nebenbei hat er noch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert:

Ryan Gosling hat sich irgendwo hinten reingeschlichen, aber Emma Stone stand plötzlich vor uns. Bäm! Sie war der schönste Stein des ganzen Abends. Wenn alle Vorhersagen halten, dann wird diese Frau am Sonntag einen Mann namens Oscar mit nach Hause nehmen. Und auch die begehrteste Filmtrophäe der Welt: Einen Academy Award. Viel näher komm ich ihr in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr:

Hier ein paar ganz entspannte, freundschaftliche, scharfe Fotos von der zukünftigen Oscar Gewinnerin Emma Stone und mir. Man erkennt sofort dass wir uns schon lange und gut kennen. #emmastone #lalaland #noch2malschlafen #gwinndirdenschas Ein Beitrag geteilt von Philipp Hansa 💯 (@philipp_hansa) am 23. Feb 2017 um 21:23 Uhr

Für mich als kleinen österreichischen Wurm ist das schon sehr cool. Ich freu mich. Danke Emma, danke Peter, es war uns ein Vergnügen mit euch Fotos zu machen.

Nach einem kurzen Nickerchen (50% von Hiller und Hansa schnarchen) noch eine kleine Stärkung: Pizza für Philipp...

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

...Nägel lackieren für Gabi.

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Ok, wir kommen hier auf einer dicken Klischee-Scholle dahergeschwommen, aber manchmal ist die Wahrheit einfach simpel.

Gestärkt und gemalt geht’s zum Treffen mit unserer Oscar-Hoffnung Peter Simonischek. Er wohnt im The London West Hollywood Hotel, dort wo auch viele andere Stars untergebracht sind. Wahrlich keine Scheune. Er meint, er sei im Moment überhaupt nicht nervös. Maximal wegen der Hochzeit seines Sohnes hier in Los Angeles. Dort ist er sogar der Trauzeuge.

Was für ein Wochenende: Zuerst heiratet der Sohn, am Sonntag gewinnt man vielleicht einen Oscar. Ich bin manchmal schon zufrieden, wenn ich mit Hose außer Haus gehe.

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Als kleine Überraschung für ihn haben wir uns auch ähnliche Zähne angefertigt, die seine Kunstfigur Toni Erdmann im nominierten Film trägt. Bitte sehr:

Hiller & Hansa/Hitradio Ö3

Fehlt noch der Videobeweis was auf der Oscar-Couch passiert ist und dann ab in die Kiste. Gute Nacht.

