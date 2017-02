Von Gentlemen, Wohltäterinnen und Bürokatzen

Ed Sheeran ist ein echter Gentleman

Ed Sheeran ist nicht nur ein höchst erfolgreicher Musiker, er ist auch ein richtig netter Kerl: Seine Freundin Cherry Seaborn hat sich beim Tanzen auf der Aftershow-Party bei den Brit Awards ihre sündhaft teuren Louboutin High Heels ruiniert. Und was macht Gentleman Ed Sheeran? Überlässt ihr einfach seine ausgelatschten Sneakers und geht lachend in Socken nachhause.

Rihanna ist „Wohltäterin“ des Jahres

Rihanna ist von der US-Eliteuniversität Harvard zur „Wohltäterin“ des Jahres ernannt worden. Die 29-Jährige soll den Preis am kommenden Dienstag persönlich überreicht bekommen. Begründet wird die Entscheidung mit mehreren „philantropischen Initiativen“ und anderen wohltätigen Aktionen, wie es weiter hieß. Als ein Beispiel wird ein modernes onkologisches und nuklarmedizinisches Zentrum für die Diagnose und Behandlung von Brustkrebs genannt, das Rihanna in einem Krankenhaus auf Barbados einrichten ließ. Außerdem hat die Musikerin ein Stipendienprogramm für karibische Studenten, die in den USA studieren wollen, ins Leben gerufen.

Gaming-Firma lockt mit unbegrenztem Urlaub

Eine neuseeländische Computerspiele-Firma sucht Mitarbeiter und lockt mit besonderen Anreizen: So gibt es unbegrenzt bezahlten Urlaub, freie Arbeitszeiteinteilung und Anteile an der Firma. Das heißt zwar nicht, dass man nicht mehr arbeiten muss. Die Mitarbeiter können sich aber selbst einteilen, wann sie ihre Arbeit erledigen. Bürokatzen sollen für gutes Arbeitsklima sorgen. Am Freitagnachmittag stehen Sport und Fitness am Dienstplan. Firmengründer Dean Halls erklärt sein Konzept: „Meine Zeit in der Armee hat mich auf die Idee gebracht, denn dort waren die Mitarbeiter immer der größte Wert der Einheit."

