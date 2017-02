Interaktive Karte: Das denkt Europa über Österreich

„Warum gibt es keine Ratten in Österreich?“, „Warum haben Österreicher Bärte?“ und „Wohin fliegen österreichische Fluglinien?“ Das alles und noch viel mehr versuchen unsere europäischen Nachbarn mithilfe von Google über uns herauszufinden.

Googles Auto-Vervollständigungsfunktion macht Nutzern das Leben in der Regel leichter. Sobald man ein oder mehrere Wörter in Googles Suchleiste eingibt, schlägt die Funktion vor, wie der gesuchte Satz oder die gesuchte Frage weitergehen könnte – basierend auf den häufigsten Suchanfragen. Diese Suchvorschläge sind oftmals erwartbar, aber sie können auch sehr absurd oder überraschend sein.

Interaktive Karte

Aus diesem Grund hat die Produktsuchmaschine Ladenzeile.at eine Studie erstellt, in der sie die häufigsten Suchanfragen über Österreich in Europa gesammelt und auf einer interaktiven Karte dargestellt hat. Die Studie wurde in 24 europäischen Sprachen mithilfe von „Google Suggest“ verfasst und ins Deutsche übersetzt.

Science Photo Library / picturedesk.com

Das fragen sich unsere Nachbarländer

Das Ergebnis ist zum einen überraschend und zum anderen voller Klischees. Vor allem eine Sache irritiert unsere Nachbarländer: „Warum sprechen Österreicher Deutsch?“ ist die am meisten gestellte Suchanfrage im Bezug auf Österreich. In Spanien und auch in Deutschland ist man sich eigentlich sowieso schon sicher: Österreicher sind Deutsche.

Ganz andere Interessen haben die Türken: „Warum gibt es keine Ratten in Österreich?“ Eine gute Frage, allerdings bildet auch Österreich keine Ausnahme – Ratten sind hier ebenso verbreitet wie in den meisten anderen europäischen Ländern. Das Vereinigte Königreich hingegen würde vor allem gerne wissen, wohin österreichische Fluglinien fliegen. Ein Rätsel für die Schweden ist scheinbar das Aussehen der österreichischen Männer, denn sie fragen sich: „Warum haben Österreicher Bärte?“ In Deutschland scheint man hingegen davon auszugehen, dass Österreicher wie Punschkrapfen sind. Diese Aussage bezieht sich auf ein Zitat des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard, der nur wenig für seine Heimat übrig hatte: „Die Mentalität der Österreicher ist wie ein Punschkrapfen: Außen rot, innen braun und immer ein bisschen betrunken." (CC)