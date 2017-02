Sony

Steinzeit vs. Maschinen in „Horizon: Zero Dawn“

„Mad Max“ trifft auf „Jurassic Park“ - das ist das neue Open-World-Abenteuer „Horizon Zero Dawn“. Das besondere an diesem Abenteuer: Du schlüpfst nicht in die Rolle eines muskelbepackten Superhelden - du, bist ein rothaariges Mädchen namens Aloy mit Sommersprossen.

Story:

In einer üppigen, pulsierenden, postapokalyptischen, offenen Welt streifen gewaltige mechanische Kreaturen durch eine Landschaft, die sie der Menschheit abgerungen haben.

Die Menschen haben sich im Lauf der Zeit zu Jägern und Sammlern zurückentwickelt, die inmitten gigantischer Wälder, imposanter Gebirgszüge und der stimmungsvollen Ruinen einer längst vergangenen Zivilisation ums Überleben kämpfen – während die barbarischen Maschinen allmächtig geworden sind.

Du bist Aloy, eine geschickte Jägerin, die auf Geschwindigkeit, Cleverness und Flinkheit setzt, um zu überleben und ihren Stamm gegen die Stärke, Größe und rohe Kraft der Maschinen zu beschützen. Angesichts einer überwältigenden Übermacht begibst du dich auf eine fesselnde, emotionale Reise, um die Geheimnisse einer vergessenen Zivilisation und deren Artefakte aufzudecken und mehr über die fortschrittlichen Technologien zu erfahren, die über das Schicksal des Planeten entscheiden werden – und über das Überleben der Menschen.

Gameplay:

Es ist ein Open-World-Titel mit Action- und Rollenspiel-Elementen. Anfangs nur mit Pfeil, Bogen und Speer bewaffnet, versuchtst du, deine Fähigkeiten als Jägerin auszubauen. Wilde Tiere, Roboterdinos und die Natur sind deine wichtigsten Resourcen aus denen man im Verlauf des Spiels immer mehr Objekte machen kann. Als Aloy muss du durchs hohe Gras kriechen und durch das Dickicht klettern um die schwer bewaffenten mechanischen Dinos in Fallen zu locken. Dabei nutzt du ein elektronisches Artefakt, um den Maschinen einen Schritt voraus zu sein und um deine Umwelt nach Nützlichem zu scannen. Aber alle Missionen haben eigentlich nur ein Ziel - die Geheimnisse deiner Herkunft aufzudecken.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Optisch ist das Game trotz der etwas langen Ladezeiten top. Wer eine PS4 Pro und einen 4K-Ferseher sein eigen nennt, darf sich auf eine noch nie dagewesene Schärfe und Farbgebung freuen. Aber auch auf der alten PS4 kann sich das Spiel blicken lassen - abwechslungsreiche Landschaften und die Robotergozillas sind der Hammer - sie bewegen giantische Dinosaurier und bestehen aus Metall können Feuer speien. Besonders gefällt aber die Heldin - statt Barbie mit viel zu großer Oberweite, bekommt man eine sympathisches Mädel, mit der man lebt und leidet.

Das Spiel bekommt von mit 8 von 10 Gamecheck-Points.

ORF.at

Spielinfo Plattform: PS4 Genre: Action-Rollenspiel Spieleranzahl: 1 freigegeben ab: 16+ (PEGI) erhältlich ab: 1. März 2017 Preis: ca. 70 Euro

Wichtig!

Das Game ist für Spieler ab 16 freigegeben. Falls Du als Elternteil sichergehen willst, dass der Nachwuchs das Spiel nicht zwischen die Finger bekommen soll, gibt es hier Anleitungen, wie man die Kindersicherung aktiviert.

Anleitung: Sicherheitseinstellung für PS4

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 25. Februar 2017 (SC)