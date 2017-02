Hiller und Hansa in „Good Morning America“

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 machen die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher. Im täglichen Blog berichten sie von ihren Erlebnissen.

Freitag, 24. Februar

Hollywood, Los Angeles

18 Grad

Liebes Blogbuch,

the winner takes it all! Und noch vü mehr. Wir haben uns heute das offizielle Oscar Giftbag 2017 angeschaut. Taschen mit Ameisenbären, Äpfel die schon mal im All waren und nicht braun werden oder eine Ranch für 18 Personen mit 10 Bädern. Der Wert: Weit über 100.000 Euro.

Das Giftbag kriegen übrigens alle Nominierten in den Hauptkategorien bei den Oscars. Wir sind von diesen Geschenken also so weit entfernt wie ein „New York Times“–Reporter vom nächsten Mediabriefing im Weißen Haus. Doch beides ändert sich hoffentlich bald. Bis dahin müssen wir dieser Realität ins Auge blicken:

So, genug getrauert und Freddie hat recht: Die Show muss weitergehen. Also ab zu „In-N-Out Burger“. Heißt so viel wie drinnen und draußen. Sitzen kann man hier allerdings nur drinnen. Oder geht’s da um den Verdauungszyklus? Egal. Wir beobachten das Publikum: Von Menschen die wie Anwälte wirken bis hin zu Menschen die wie wir wirken. Wir sind vom Radio. Wir sind sogar scherzhaft gefragt worden, ob wir in Österreich Werbung für In-N-Out Burger machen wollen, wir haben lachend abgelehnt. Wir wollen jetzt in Ruhe den besten Burger Amerikas essen. Ein Burger der so gut schmeckt, da wird sogar deine Oma neidisch. Mit 100 % Beef und Handmade Fries. DAS ist In-N-Out Burger!

„Welche Farbe gefällt dir besser?“, fragt Gabi und hält mir zwei idente schwarze Kleider hin. „Rechts!“ „Also das andere gfallt dir nicht???“ Die Stimmung droht zu kippen. „Gabi, mir gefallen beide sehr gut, aber du brauchst ja noch ein schönes Outfit für die Oscarnacht.“ Gute Antwort Philipp. Aber geht sie durch? Ihre Augen mustern mich. Sie wendet sich ab. Was in den letzten 30 Sekunden wirklich passiert ist, werde ich mein Leben lang nie herausfinden.

Und schon stehen wir am Red Carpet direkt im Dolby Theatre. Mit steirischem Charme und Waldviertler Schönheit (Gabi liest diesen Blog auch, hab das Gefühl ich muss mich nach dem Farben-Dilemma einschleimen) haben wir es geschafft, in die Live-Show von „Good Morning America“ zu kommen. Die größte und erfolgreichste TV-Morningshow der USA und wir stehen neben der Moderatorin Robin Roberts:

WATCH: The #Oscars fashion forecast! What makes up a winning #Oscar dress? Will winners go political? pic.twitter.com/iMkecpRlJ0 — Good Morning America (@GMA) 24. Februar 2017

Übrigens in unserem Briefing für die Livesendung hat es geheißen: Nehmen Sie keine Handys mit. Und wenn du einem Amerikaner sagst, nimm kein Handy mit, dann nimmt er kein Handy mit. Wenn du einem Österreicher sagst, nimm kein Handy mit, nimmt er drei mit. Weil irgendwas stimmt da net. Als Robin Roberts plötzlich sagt: „Wo sind eure Handys? Machts doch ruhig ein paar Fotos!“, zücken Waldviertel und Steiermark ihre kleinen Telefoniercomputer und schießen alles was irgendwie nach irgendwas ausschaut.

Eines unserer Handys hat es sogar auf die Instagram-Seite von „Good Morning America“ geschafft. Wir sind stolz auf dich:

Hier bin ich zu sehen wie ich mir im amerikanischen Live-TV Katzenvideos auf Instagram anschau. Souverän. Ein Beitrag geteilt von Philipp Hansa 💯 (@philipp_hansa) am 24. Feb 2017 um 22:46 Uhr

Drei Kameras, ein individueller Stylist für jeden der Moderatoren, zwischen den genau abgestoppten Takes machen sie Interviews mit anderen TV-Stationen und dabei das Wichtigste: Die Stimmung am Set ist immer gut. Fast ausgelassen. Auch wenn’s mal hektischer wird. Sehr professionell und sehr menschlich.

Apropos Wolfgang Puck, der österreichische Starkoch ist in der Show zu Gast.

„Rennt eh ois daham?“ – das Österreichische platzt aus ihm heraus wie die Marmelade ausm Faschingskrapfen. Er sei überhaupt nicht nervös, wiedermal die größten Filmstars der Welt zu bekochen aber aufregend ist es immer wieder aufs Neue. Bevor wir wieder ans Set müssen stopft er uns noch einen Schoko-Oscar mit Goldstaub in den Mund. Danke und gutes Gelingen!

Eine aufregende Nacht neigt sich dem Ende zu. Mittlerweile ist es 6 Uhr in der Früh. Die Show ist vorbei, wir verlassen das Set und gehen zum Ausgang. Stolz und leicht zittrig wirft sich Gabi den Poncho um den Hals und macht schon geistig Feierabend. Anders lässt sich nicht beschreiben, was dann kommt. „Ob Marmor und Glas eigentlich auch beste Freunde sind?“ Ich stell mir vor, dass sie sich etwas in diese Richtung gedacht haben muss. An der Stelle hab ich auch keine schöne Überleitung, nur blankes Entsetzen. Nach einem zweifachen Auerbach landet das Handy voll am Gesicht.

Der erste Blick: In meine Richtung!! Sofort fühl ich mich schuldig. Obwohl ich zwei Meter weg stand. Unsere Blicke treffen sich. Mittlerweile glaub ich sogar selber, dass ich da schuld bin. Soll ich einfach weglaufen? Einsicht war dann aber doch die Gabi der Porzellankiste und nach gut 30 Minuten sind die letzten Schweißperlen auf meiner Stirn vertrocknet.

Nach Wörtern, die ich noch nie gehört habe, legt sich auch der Frust bei ihr, als wir draufkommen, dass nur das Display kaputt ist. Lässt sich wahrscheinlich/hoffentlich/GFÄLLIGST reparieren.

Gabi hat sich mittlerweile zu ihrem Handy schlafen gelegt. Hoffentlich wacht zumindest einer der beiden wieder auf.

Morgen wissen wir mehr. Gute Nacht.

