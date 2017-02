Hitradio Ö3

Hiller & Hansa wissen, wer den Oscar bekommt

Die Oscars werfen ihre Schatten voraus - und wir werfen Gabi Hiller und Philipp Hansa ins Rennen. Für Ö3 machen die beiden bis zur Verleihung der begehrten Filmpreise Hollywood unsicher. Im täglichen Blog berichten sie von ihren Erlebnissen.

Samstag, 25. Februar

Hollywood, Los Angeles

18 Grad

Liebes Blogbuch,

Gabi ist wach, das Handy nicht. Hier eine kurze Analyse von Gabis‘ Gemütszustand: Ihre linke Augenfalte zuckt nervös und sie krault immer wieder unkontrolliert ihren Goder. Vielleicht will sie ein Doppelkinn kaschieren. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass sie nervös ist. Ich weiß es nicht. Wenn sie sich unbeobachtet fühlt (sie ist es nicht), scannt sie den Raum nach Zucker. Es gibt keinen. Sie findet ihn trotzdem.

Als sich der Grant sogar soweit aufgewiegelt hat, dass sich ihre Laune irgendwo zwischen Sich-aus-Frust-selbst-die-Augenbrauen-abrasieren und Philipp Schmerzen zufügen befand, war klar: Wir müssen handeln. Ab zum Apple Store in einem Einkaufszentrum namens „The Grove“.

Wie wir von einem Insider (Wikipedia) erfahren haben: Das Einkaufszentrum der Stars. Nur edle Geschäfte und dementsprechend edle Preise. Das Einkaufszentrum wird im Winter (um die 14 Grad) sogar künstlich beschneit. Jetzt aber alles nebensächlich: Wir haben hier ein Handy zu reparieren.

Im Apple Store angekommen, rauschen wir in den ersten Stock (Zwischenzeit: 3 Sekunden – Rekord!), holen uns einen Termin und müssen warten. „Na sicher net!“, sagt Gabi nach langen zwei Minuten und klopft bei der Tür von dem Technikbereich an. Augenaufschlag wie die Flügel eines Adlers und die Stimme süß wie der Zucker den sie braucht: „Please, we are journalists from Austria and we have to work with this phone, could you please hurry up?” Ich muss sagen: Nicht schlecht. Das wird die ganze Angelegenheit wohl deutlich beschleunigen. Meine Kinnlade fiel nicht runter sondern komplett ab. „Ok, you get this in an hour!“ Eine Stunde später hat Gabi tatsächlich wieder ein funktionsfähiges Handy. Juhu.

Während wir gewartet haben, sehen wir im Apple Store noch eine junge Frau die geheult hat als ob ihr Fingernagel gebrochen ist. Doch es war ihr Handy. Das war gebrochen. Sie muss ihren Vater anrufen ob sie 149 Dollar für die Reparatur bezahlen darf. Er lehnt ab. Vielleicht muss sie jetzt ein Wochenende ohne Handy überstehen. An ihrer Reaktion war abzulesen, dass allerdings nicht sicher ist, ob sie am Montag noch unter uns ist.

Rein in den Mietwagen und ab Richtung „Variety Magazine“. Dort treffen wir den Chefredakteur Tim Gray, der Oscar-Vorhersagen macht. Vorher müssen wir allerdings noch parken. Jeder, der schon man in den USA war, kennt das: Valet Parking. Du gibst einer Dame oder einem Herren deinen Autoschlüssel, sie parken es für dich ein und wenn du zurückkommst, stellen sie es dir wieder vor den großen Zehen. Hier kommt jetzt auch keine Pointe oder ähnliches. Wir wollten nur Danke sagen. Falls jemand von euch diesen Blog liest.

In der „Variety“-Redaktion angekommen, treffen wir Tim. Und eine Glastür. Gleichzeitig knallen wir dagegen. Anscheinend ein Running Gag in der Redaktion. Denn da rennt angeblich jeder regelmäßig dagegen, werden wir aufgeklärt. Sehr lieb. Wir setzen uns mit dem wirklich sehr sympathischen Film-Liebhaber Tim Gray zusammen und er nennt uns seine Favoriten.

Falls jemand noch wetten will: Siehe unten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Apropos Gewähr, wir schießen nach dem Interview nach Hause. Morgen geht’s ums Brot.

Gute Nacht!

P.S.: Dieser Blogbuch-Eintrag enthielt Produktplatzierungen.

Tim Gray’s Vorhersagen:

Bester Film: La La Land

Bester Hauptdarsteller: Denzel Washington („Fences“)

Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone („La La Land“)

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis („Fences“)

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali („Moonlight“)

