Hollywood-Star Bill Paxton ist tot

US-Schauspieler Bill Paxton, bekannt aus Hollywood-Filmen wie „Terminator“, „Aliens“, „Apollo 13“ und „Titanic“, ist im Alter von 61 Jahren verstorben.

Das teilte seine Familie am Samstag „schweren Herzens“ mit, berichtete u.a. der Nachrichtensender „CNN“. Paxton starb demnach wegen Komplikationen bei einer Operation.

Der gebürtige Texaner begann seine Hollywood-Karriere beim Kostümbild, ehe er sich einen Namen als Schauspieler machte. Im Laufe von knapp 40 Jahren war er in mehr als 90 Filmen und Fernsehproduktionen zu sehen und auch als Regisseur tätig - beim Thriller „Dämonisch“ (2001) sowie beim Sportdrama „Das größte Spiel seines Lebens“ (2005). Großen Erfolg feierte er in der Hauptrolle der Serie „Big Love“, für die er drei Mal für den Golden Globe nominiert wurde. Bei der TV-Fortsetzung von Antoine Fuquas Krimidrama „Training Day“ hätte er die Hauptrolle spielen sollen.

Matt Sayles / AP / picturedesk.com

Trauer in den sozialen Medien

„Alle, die ihn kannten, haben Bills Leidenschaft für die Kunst gespürt; seine Wärme und unermüdliche Energie waren unbestreitbar“, heißt es im Statement der Familie. „Wir bitten darum, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Ehemanns und Vaters betrauern.“ Paxton hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.

Seine Kollegen zeigten sich in den sozialen Medien tief ergriffen.

Devastated by the sudden loss of my close friend and one of the finest actors in the business, Bill Paxton. Renaissance man, raconteur and — Rob Lowe (@RobLowe) 26. Februar 2017

This picture was taken 2 months ago. As you can see, Bill was alive as alive can be. Losing him is a gut punch. Unprocessable. Rest easy b.. pic.twitter.com/wDXt15jJr9 — Ron Perlman (@perlmutations) 26. Februar 2017

RIP Bill Paxton. He was a kind man and a true gentlemen. His light will be missed in this world. pic.twitter.com/V6RePyhtI9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 26. Februar 2017

(APA/CC)