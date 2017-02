GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Amadeus Music Awards: Der Song des Jahres

Die Nominierungen für die Amadeus Austrian Music Awards sind da. Am 4. Mai werden im Wiener Volkstheater die wichtigsten österreichischen Musikpreise verliehen. Hitradio Ö3 präsentiert die Königsklasse: Song des Jahres.

Ab sofort kann über folgende fünf Nominierten abgestimmt werden.

„Der Himmel über Wien“ von Lemo

14 Wochen lang in den Ö3-Austria Top 40, aus seinem Debütalbum „Stück für Stück“. Ein Song über ein Beziehungsende und die damit verbunden Schmerzen.

Lemo ist ein burgenländischer Singer/Songwriter, der in Wien lebt. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Vielleicht der Sommer“, „So leicht“ und „So wie Du bist“.

„Hand in Hand“ von Julian Le Play

Zehn Wochen lang in den Ö3-Austria Top 40, Aus seinem dritten Studioalbum „Zugvögel“. Ein Song über die ersten Stunden des Kennenlernens, die Aufregung bei einer ganz intensiven Begegnung. Julian Le Play ist ein Wiener Singer/Songwriter. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Mr.Spielberg“, „Mein Anker“ und „Rollercoaster“. Er hat schon drei Amadeus Austrian Music Awards gewonnen: 2013 in den Kategorien „Pop/Rock“ und „Best Engineered Album“ für „Soweit Sonar“ sowie 2015 „Album des Jahres“ für „Melodrom“.

„Heite grob ma Tote aus“ von Voodoo Jürgens

Sein Debütalbum „Ansa Woar“, aus dem dieser Song ist, war auf Platz 1 der Ö3-Austria Top 40. Im Song geht’s darum, mal richtig abzufeiern und alles andere zu vergessen. Voodoo Jürgens ist ein Liedermacher aus Tulln, der mit seinem in tiefsten wienerischen Dialekt verpackten schwarzen Humor zu einer Kultfigur der Indie-Szene avanciert ist.

„Helden“ von Flowrag

Drei Wochen lang in den Ö3-Austria Top 40, ihre allererste Single. Im Song geht es darum, dass zwei Menschen, die sich lieben, Großes bewegen können. Flowrag ist eine junge Band aus Mödling. Aktuell haben die drei Musiker mit ihrer Nachfolgesingle „Dann kommt die Musik“ einen weiteren Hit am Start.

„Jedermann“ von Pizzera & Jaus

25 Wochen lang in den Ö3-Austria Top 40, davon zwei Wochen lang auf Platz 1. Ein Song als Huldigung an die unsäglichen Qualen einer unerfüllten Liebe. Pizzera & Jaus ist ein Musikprojekt des steirischen Kabarettisten Paul Pizzera und des Wiener Kabarettisten Otto Jaus. Mit „Eine ins Leben“ haben sie soeben eine weitere hitverdächtige Single veröffentlicht.

Hier geht’s zum Voting

(Votingschluss ist 29. März 2017)

Sei dabei beim Amadeus Austrian Music Award

Du willst bei der großen Amadeus-Gala am 4. Mai im Wiener Volkstheater dabei sein bzw. bei der Aftershow-Party im Palais Auersperg mitfeiern? Wir verlosen 1x2 Tickets für die Show inkl. After Show und 5x2 Tickets After Show only. Viel Glück!

Mitmachen...