Walter Dunger/Hitradio Ö3

Das ist Österreichs Beitrag beim ESC 2017

Am Dienstag, den 28. Februar 2017, wurde jener Titel mit dem Nathan Trent Österreich beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew vertreten wird, im Ö3-Wecker vorgestellt.

Am 13. Mai 2017 findet das Finale des Eurovision Song Contests statt. Newcomer Nathan Trent wird für Österreich im Mai mit dem Titel „Running On Air“ an den Start gehen.

Hörprobe von „Running On Air“:

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Nathan Trent im Ö3-Wecker-Talk mit Robert Kratky

Wer ist Nathan Trent? Warum singt er Englisch? Wie viel Österreich steckt in „Running On Air“? Nathan Trent beantwortet die wichtigsten Fragen:

APA/HERBERT NEUBAUER

Was läuft da zwischen Zoe und Nathan Trent? Eine Frage, die unbedingt beantwortet werden muss. Sandra König hat sie Nathan Trent gestellt:

Eurovision Song Contest

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 28. Februar 2017 (TF/WJLED)