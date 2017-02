Fußballfans beschmieren den falschen Bus

Da ist leider etwas gründlich schief gegangen. Die Fans des englischen Fußballclubs Crystal Palace wollten vor dem Abstiegsduell gegen Middlesbrough Farbe bekennen und den Mannschaftsbus des Gegners mit dem Schriftzug des eigenen Vereins beschmieren.

Bei ihrem Vorhaben ist es allerdings zu einer kleinen Verwechslung gekommen. Die energischen Fans haben dabei nicht den Gästebus, sondern versehentlich den eigenen Teambus beschmiert.

Palace fans vandalise what they think is the boro coach. But boro flew down and borrowed one of the palace coaches causing £40k of damage 😅😅 pic.twitter.com/SsXn6F6KoR