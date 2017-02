Top 5: Das waren die Klickhits im Februar

Olivia Peter und Peter L. Eppinger präsentieren in der Ö3-Drivetime-Show von Montag bis Freitag die drei meist geklickten Storys auf oe3.ORF.at. Wir haben alle Klicks zusammengezählt und hier sind sie: die Top 5 des Monats.

Platz 5: Der 61. Opernball: Große Trauer, wenig Promis

Der Opernball war vergangenen Donnerstag von der Todesnachricht von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) überschattet. Nach einer Trauerminute zu Beginn der Veranstaltung startete der Opernball schließlich mit der traditionellen Opulenz. [mehr]

Platz 4: „Frühstück bei mir - Spezial“ zum 60er von Falco

Er ist für viele einer der größten Popstars Österreichs. Falco, alias Johann Hölzel, hätte am 19. Februar seinen 60. Geburtstag gefeiert. In einem „Frühstück bei mir - Spezial“ war er selbst noch einmal im Hitradio Ö3 zu hören. Claudia Stöckl brachte Gehörtes und bis jetzt Ungehörtes aus seinem letzten großen Interview vor seinem Unfalltod. [mehr]

Platz 3: Hader steht auf

Österreichs bester Kabarettist hat uns eine Woche lang Einblicke in seine Träume, seine Gedanken vor dem Spiegel, seine Gespräche am Frühstückstisch, seine Abneigungen am Weg in die Arbeit gewährt! Josef Hader zum Niederknien. Und zum Aufstehen. [mehr]

Platz 2: Dieses Video rührt Österreich am Valentinstag zu Tränen

Anlässlich des Valentinstages hat Robert Kratky im Ö3-Wecker zahlreiche von Ö3-Hörern verfasste Liebesbriefe vorgelesen. Doch das Reaktionsvideo von Tochter Chiara, auf den Liebesbeweis ihrer Mutter Tamara, hat Österreich zu Tränen gerührt. [mehr]

Platz 1: Beinahe-Crash eines Kunstfliegers in St. Moritz

Kurz vor dem 2. Durchgang des Riesentorlaufs der Herren ist es bei der Ski-WM in St. Moritz zu einem Beinahe-Crash eines Kunstfliegers mit einer Seilkamera im Zielbereich der Skipiste gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. [mehr]

