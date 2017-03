Hiller & Hansa: Der letzte Eintrag ins Oscar-Blogbuch

Eine Woche haben sie auf diesen Tag gewartet. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist dann endlich die Oscar-Verleihung über die Bühne gegangen. Ausgeschlafen gibt’s jetzt noch den letzten Eintrag ins Blogbuch von Hiller & Hansa.

Liebes Blogbuch,

in der Nacht auf gestern waren wir so lange wach wie andere bei einer Geburt. Nur waren wir nicht bei einer Geburt. Und schwanger ist hier auch keiner.

Dann haben wir 16 Stunden nonstop durchgeschlafen. Als ob uns jemand ganz hart mit einem Pfosten ins Gesicht geschlagen hat, sind wir gestern in 2 Sekunden eingenickt.

Was davor passiert ist: Die Oscarnacht. Ich weiß nicht, ob du’s weißt, aber da hat doch jemand glatt den falschen Film als Sieger verkündet. Unglaubliche Szenen. Eigentlich zum Todlachen. Die „Tagespresse“ hat wohl recht: „Oscars müssen wiederholt werden. Jury verwendete österreichische Kuverts.“ Sehr gut! Falls diesen Blog grad jemand in Deutschland liest und sich nicht auskennt: Ist ein Insider. Und hoffentlich bleibt’s auch einer, denn wir sind nicht zwingend stolz drauf.

Oscar-Nachlese: La-La-Gate - falscher Gewinner-Film verkündet

Nachdem wir die ganze Nacht über On-Air waren, haben wir uns noch Plätze IM Saal der Oscar-Verleihung für die After Show Party organisiert. Also genau dort, wo grad ein Kuvert... du weißt schon. Moderiert wurde die After Oscar Show von Kelly Ripa und Ryan Seacrest - die Kati Bellowitsch und der Robert Kratky Amerikas. Mit dem einzigen Unsterschied, dass wir uns jederzeit ohne Anstellen an Roberts und Katis kuscheligen Bart schmiegen können. Für dieses Event wurde die Bühne noch umgebaut und wir mussten drei Stunden vor dem Saal warten. Ohne Schlaf und ohne was gegessen zu haben. Arm. Es reden auch irgendwelche Menschen mit uns. Um es höflich auszudrücken: Bitte lasst uns angelehnt.

Nachdem die drei Stunden überstanden sind und wir nur noch in den Saal als krönenden Abschluss einziehen müssen, sagt Gabi: „Echt Philipp, ich mag nicht mehr! Ich bin so müde.“ Das ist ungefähr so (um bei diesem Bild zu bleiben), wie wenn du bei der Geburt sagst: „Ich weiß der Kopf is schon draußen, aber jetzt bin ich so müde, mach ma den Rest morgen?!“ Ok. Na dann. Gabi geht nach Hause und schießt noch ein paar Fotos von den Abbauarbeiten:

Philipp (mittlerweile hängen die Ringe von den Augen bis runter zum Goder), den die Leute so verschreckt anschauen wie einen arbeitenden Michael Häupl am Freitag, geht ins Dolby Theatre und freut sich wie ein kleines Mädchen. In der Nacht der Oscars kann ich ein paar Stunden später auch im Dolby Theatre sein. One off the Bucket List.

Nach diesen ominösen 16 Stunden Schlaf, haben wir heute hauptsächlich gegessen und verdaut. Auch das hat uns aber schon wieder sehr müde gemacht. Doch weil Fortuna (gute Frau) uns grad mag, haben wir auch Tickets für die „Late Late Show with James Corden“ bekommen.

Ja, das ist der Carpool-Karaoke-Dude. Oder James Corden kann man auch sagen. Die Band London Grammar ist aufgetreten. Außerdem waren Bradley Whitford und Michelle Monaghan zu Gast. Die muss ma googlen. Dann kennt man sie trotzdem nicht. Egal, wir haben eh nix gredet.

So, jetzt wär ich bereit für die nächsten 16 Stunden Schlaf. Hier noch ein Foto von einem Hund, der aus dem Fenster chillt.

Damit sag ich Danke für die Begleitung, liebes Blogbuch. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Wir verabschieden uns.

Aber ich komme wieder. Keine Frage.

P.S.: Ich schau jetzt nach, wie lange Geburten dauern. Interessiert mich.

