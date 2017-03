Geschäftstüchtiger Brite verkauft Schweizer Bergluft

Tag für Tag werden tonnenweise Abgase in die Luft abgesondert und das tiefe Durchatmen kann da schon mal schwer fallen. Der Brite John Green kann die Schweizer Bergluft offensichtlich gut riechen und hat hier eine Marktlücke für sich entdeckt.

John Green, geborener Londoner, ist gemeinsam mit seinem Team oft in den Schweizer Alpen auf der Jagd anzutreffen. Wer hier jedoch an die ganz gewöhnliche Tierjagd denkt, der irrt gewaltig. Sie jagen nämlich nach ganz etwas anderem - nach der frischen Schweizer Bergluft.

Dieses wird in hübschen Einmachgläser verpackt und zu einem nicht ganz günstigen Preis in die ganze Welt verschifft. Es gibt drei verschiedene Größen, wobei ein Liter der reinen Luft bereits umgerechnet knapp 158 Euro kostet.

British expat is selling fresh mountain air from Switzerland - for a breathtaking £200 a bottle https://t.co/s9NBJxT1BC pic.twitter.com/OUZQcNEVDw — Daily Mirror (@DailyMirror) 1. März 2017

Als Grund für den hohen Preis nennt Green den enormen Aufwand um die Luft an einem geheimen Ort in den Schweizer Alpen einzufangen. Doch diese Orte sind wohl doch nicht so geheim, somal jeder Käufer die genauen GPS-Daten von dem Fundort seiner Luft bekommt. Immerhin 25 Prozent der Einnahmen werden nach Angaben des Herstellers an die Hilfsorganisation World Vision gespendet.

Green gibt außerdem zu bedenken, dass sich jeder von uns sicher schon einmal eine Kalorienbombe in Form von Schweizer Käse oder Schokolade gegönnt hat, sein Produkt hätte zumindest Null Kalorien.

Doch wir hier in Österreich sind zum Glück großteils doch mit sehr guter Luft gesegnet und können uns hier einiges an Geld sparen und einfach einen langen Spaziergang machen und dabei unsere mindestens genauso frische Luft inhalieren. (LD)