Welche Farbe haben diese Erdbeeren?

Auch wenn die Erdbeersaison noch ein wenig auf sich warten lässt, ist es ein Bild von den roten Frühlingsfrüchten, das derzeit in den sozialen Medien für Erstaunen sorgt. Aber sind die Erdbeeren auf dem Bild denn tatsächlich rot?

Der japanische „Experimentalpsychologe“ Akiyoshi Kitaoka hat ein Bild auf Twitter veröffentlicht, dass derzeit rege geteilt wird. Es zeigt ein Foto von einem mit Erdbeeren belegten Kuchen, über das ein blauer Filter gelegt wurde.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE