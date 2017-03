„Running On Air“: Nathan Trent setzt auf Sieg

Mit diesem Song vertritt der Tiroler Singer/Songwriter Nathan Trent heuer Österreich beim Eurovision Song Contest in Kiew. Und will damit unbedingt ins Finale.

Spiel auf Sieg

Eigentlich will er ja unbedingt gewinnen. Diese Ansage ehrt den 24-jährigen, stets gut gelaunten und tatsächlich sehr sympathischen jungen Popsänger. Wenn man auf diesem europäischen Jahrmarkt der Eitelkeiten ganz vorne mitmischen will, braucht es schon ein gesundes Maß an Größenwahn. Dabei sein ist eben nicht alles. Dafür sind die Österreicher, die dem ORF bei der ESC-Übertragung regelmäßig gigantische Einschaltquoten bescheren – und das, obwohl ja bekanntlich niemand zuschaut -, viel zu schlechte Verlierer.

Video ansehen

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Blitzlichtgewitter

Nathan Trent selbst hat übrigens rein gar nix zu verlieren. Eben noch ein Nobody, darf er nun ins ganz große Rampenlicht. Und 200 Millionen Menschen schauen zu. Es gibt schlimmere Schicksale für junge, talentierte Musiker. Die Präsentation seines Songs am Dienstag war jedenfalls schon ein erster kleiner Vorgeschmack auf den Irrsinn, der ihn in Kiew erwartet. Premiere im Ö3-Wecker, Pressekonferenz im ORF-Zentrum, Fototermine und unzählige Interviews, das letzte in der ZIB 24. Nathan Trent hat jede Sekunde davon genossen. „Adrenalin und Kaffee haben mich da durchgepowert“, lacht er, „ich könnte nicht glücklicher sein.“

Höchstpersönlich

Die Reaktionen der vielen, meist selbst ernannten Song-Contest-Experten auf die Midtempo-Popnummer sind natürlich gemischt, aber im Zweifelsfall dann doch eher positiv ausgefallen. Dass er „Running on Air“ selber geschrieben hat, und nicht irgendein Fließbandproduzent aus irgendeiner schwedischen Hitfabrik, spricht schon mal schwer für ihn. „Der Song ist sehr persönlich, weil er mich in einer Phase des Umbruchs aus meiner Ratlosigkeit heraus geholt hat“, sagt Nathan Trent. „Ich habe mich damit quasi selber motiviert.“ Es geht um Dankbarkeit, Entwicklung und Erkenntnis. Drei Botschaften, die Europa momentan ganz gut gebrauchen kann.

Steckbrief Nathan Trent

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

