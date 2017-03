Holprige Vorbereitungen für den Song Contest in Kiew

Noch etwa zwei Monate sind Zeit, dann geht die größte Musikshow der Welt in Kiew über die Bühne. Doch noch läuft nicht alles rund beim Eurovision Song Contest in der ukrainischen Hauptstadt.

Mitte Februar ist das Organisations-Team für den Song Contest vom 9. bis 13. Mai in Kiew nach Streitereien wegen Verzögerungen in der Planung des Mega-Events zurückgetreten. Mittlerweile hat man sich Verstärkung aus Schweden geholt: Christer Björkman war Produzent der Eurovision Bewerbe 2013 in Malmö und 2016 in Stockholm und soll jetzt auch Ruhe und Professionalität in die Organisation für die Shows bringen.

47 Jahre zurück in der Zeit

Seit kurzem hat auch der Ticketverkauf gestartet. Der verläuft aber auch nicht ganz frei von Pannen. Der Chef des offiziellen österreichischen Song Contest Fanclubs „OGAE Austria“ Markus Tritremmel hat seine ESC-Karten zwar schon gekauft, die Überraschung beim ersten Blick auf die Karten war aber groß: Das Datum lautet nämlich 1. Jänner 1970.

Screenshot/Facebook/Markus Tritremmel

Derzeit schlägt sich der Grazer mit dem Online-Helpdesk herum. Der Fanclub-Präsident Tritremmel ist aber guter Dinge, dass der großen Eurovision-Party im Mai trotz der Pannenserie am Ende nichts im Weg stehen wird.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 28. Februar 2017