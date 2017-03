Dieser PKW ist mit Beton repariert worden

Einen ganz besonderen Fang hat die Autobahnpolizei auf der A4 gemacht. Ein PKW aus Ungarn war nicht nur schwer desolat, die Mängel waren teilweise mit Beton ausgebessert.

Beamten der Autobahnpolizei Schwechat ist um 8:30 Uhr am am 1. März auf der Raststation Göttlesbrunn (A4) ein ungarisches Fahrzeug aufgefallen. Der Suzuki Swift wurde einer Fahrzeugkontrolle unterzogen, bei der offensichtliche schwere Mängel festgestellt wurden. Eine anschließend beim ÖAMTC Bruck an der Leitha durchgeführte technische Überprüfung ergab folgende schwere Mängel:

Der linke Vorderreifen wies eine größere Dimension gegenüber den übrigen Reifen auf. Dieser streifte beim Einschlagen innen im Radkasten.

Der vordere Querträger war durchgerostet.

Die Seitenschweller rechts und links waren durchgerostet, Blech war großteils nicht mehr vorhanden. Die Seitenschweller wurden mit Beton ausgefüllt!

Weitere zehn schwere Mängel wie defekte Stoßdämpfer, durchgerostete Domlager, durchgerostete Bodenplatte, poröse, lose und mit Scheuerstellen versehene Bremsleitungen usw.

zurück von weiter

Die Polizei kassierte sofort die Kennzeichen ein und hob vom Lenker eine empfindliche Sicherheitsleistung ein. Zudem wird der Fahrer angezeigt.

Der Lenker, ein Maurer, war mit seinen zwei Beifahrern im Begriff nach Köln (Deutschland) zur Arbeit zu fahren. Der Lenker übt den Beruf eines Maurers aus, was auch den Beton in den Seitenschwellern und auch teilweise als Ersatz der Bodenplatte erklärt.

„Ö3-Vormittagsshow“ mit Andi Knoll, 2. März 2017