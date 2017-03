Nintendo

The Legend of Zelda - „Breath of the Wild“

Über 30 Jahre und fast 20 Abenteuer: Außer „Super Mario“ ist für Nintendo keine Spielereihe so wichtig wie „Zelda“. Ab sofort gibt es den neuesten Teil der Kultserie für die neue Konsole Switch und Wii U.

Gleich vorweg, es ist eines der umfangreichsten Spiele, die Nintendo je entwickelt hat. Das Spiel bricht mit vielen Konventionen der Reihe, „Breath of the Wild“ ist ein richtiges Open-World-Game und schickt den Spieler auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise.

Gameplay

Licht aus, Licht an - Held Link hat wieder einmal alles vergessen - sein Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Er findet sich auf einem Bergplateau wieder. Ein alter Mann taucht auf und weist ihm den Weg. Nach einigen Aufträgen kriegt er einen Fluggleiter und darf endlich die riesige Fantasy-Welt von Hyrule auf eigene Faust erforschen.

Nintendo

Oberflächlich ist das neue Zelda ein relativ simples Action- und Abenteuerspiel: Link kämpft gegen böse Monster, geht auf Schatzsuche und löst Rätsel. Doch das ist erst der Anfang - denn Link kann auch Obst sammeln, auf die Jagd gehen und aus der Beute Essen kochen. Er kann an Bäume und Felsen klettern und Wildpferde zähmen. So kann ab sofort sogar das Wetter Link zum Verhängnis werden: ein Blitz wird schnell zur Todesfalle, im Schnee erfriert der Held und der Regen kann das wärmespendende Lagerfeuer löschen. Und relativ schnell lernt er ein paar Zaubertricks, mit denen er Bomben herbeihext oder die Zeit anhält. Wer aber glaubt, dass es ein Spaziergang wird, irrt sich: die Gegner sind nicht ohne und ohne Taktik können eine paar Trolle zum Game Over führen.

Hitradio Ö3/Chang

Fazit:

Mega - die Welt von Zelda ist riesig.

Fast 100 Stunden kann man in das Fantasy-Reich Hyrule eintauchen, um es auf eigene Faust zu erkunden und ihm allerlei Geheimnisse zu entlocken. Die Optik ist vor allem auf der neuen Switch atemberaubend. Die Spielmechianik ist perfekt zwischen Abenteuer & Action und Rollenspiel ausbalaciert. Es wirkt, als ob die Entwickler sich das Beste der vergangenen vier Jahre bei allen anderen abgeschaut hätten um es dann formvollendet in die bunte Fantasywelt von Zelda zu packen.

ORF.at

Spielinfo Plattform: Wii U, Switch Genre: Action, Adventure Spieleranzahl: 1 freigegeben ab: 12+ (PEGI) erhältlich ab: 3. März 2017 Preis: ca. 65 Euro

Ö3-Supersamstag mit Thomas Kamenar, 4. März 2017 (SC)