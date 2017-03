Mit „Castle on the Hill“ ist Ed Sheeran derzeit in den Charts auf Überholspur. Ein Polizist aus Sheerans Heimat Suffolk in Großbritannien nahm sich den Text besonders zu Herzen und tweetete ein lustiges Meme - mit unerwarteten Folgen.

Ed besingt in dem Song seine Heimat Suffolk und seine Kindheit, der Refrain handelt davon wie er mit 90 Meilen (rund 145 km/h) die Landstraße hinunter fährt, um möglichst schnell zu Hause zu sein. Der Polizist Sgt. Chris Harris nahm seinen Job sehr ernst und ermahnte Ed langsamer zu fahren:

#DriveToArrive @edsheeran



Know you want to get home but please slow down on #SuffolkRoads#WelcomeBackEd #DrivingAt90 #CastleOnTheHill pic.twitter.com/BtVKNAr2XF