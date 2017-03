Robbe robbt auf Robbe

All you need is love - und manchmal auch eine große Portion an Kuscheleinheiten.

Das dachten sich wohl auch die Tierpfleger der japanischen Robben-Aufzuchtstation Mombetsu Land und schenkten der Robbe eine Mini-Version von ihr, in Form eines Plüschtieres.

Das war dann wohl Liebe auf dern ersten Blick, denn seitdem sind die Beiden unzertrennlich. Die kleine Robbe hat somit nicht nur einen Freund fürs Leben gefunden, sondern wurde über Nacht auch noch zum Twitter-Star. (LD)