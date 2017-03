Sandra Ludewig

Fendrich sagt wegen Krankheit Konzerte ab

Nach einem Konzertabbruch am Donnerstag in Salzburg sagt Rainhard Fendrich auch seine kommenden Konzerte krankheitsbedingt ab.

Von der Absage betroffen sind die Konzerte in Linz (3.3., Tips Arena), Graz (4.3., Stadthalle) und Innsbruck (7.3., Olympiahalle). Wegen einer Stimmbandentzündung kann Rainhard Fendrich vorerst nicht auftreten. Der Arzt des Sängers hat Fendrich absolutes Sprech- und Singverbot verordnet.

Für alle Termine sollen in Kürze Nachholtermine bekanntgegeben werden. Bereits gekaufte Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.