... sondern auch von ihrem blonden Bob. Zwei Tage nach der Bekanntgabe ihrer Beziehungspause mit Orlando lässt sie ihre Fans nun live via Snapchat & Instagram an ihrer Veränderung teilhaben.

Katy und Orlando waren laut Medienberichten knapp ein Jahr ein Paar und völlig vernarrt ineinander, zu Weihnachten posteten die beiden noch ein Video, bei dem sie sich gegenseitig Schlagobers ins Gesicht schmierten. Doch seit zwei Tagen soll das Liebesglück nun vorbei sein und Katy und Orlando ziehen die Notbremse und legen eine Beziehungspause ein.

In der Nacht vom Freitag trennt sich Katy nun von ihrem Bob und lässt sich von dem berühmten Hairstylisten Chris McMillan einen frechen Pixie Cut schneiden, der sehr stark an Miley Cyrus erinnert. McMillan ist kein Unbekannter in der Welt der wallenden Star- Mähnen, er ist der Macher von Jennifer Anistons berühmter Frisur „The Rachel“.

Moralische Unterstützung bekam Katy von ihrem Hund Nugget, der ihr während des ganzen Friseurbesuches beistand. Denn wir alle wissen ja, dass so ein Friseurbesuch, vor allem wenn es um eine einschneidende Veränderung geht, eine große Belastungsprobe darstellt.

Auf Twitter äußerte sich Katy nun bereits zu der Trennung mit folgendem Tweet.

HOW BOUT A NEW WAY OF THINKING FOR 2017⁉️U can still b friends & love ur former partners! No one's a victim or a villain, get a life y'all!😘